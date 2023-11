"La cooperación internacional es la única salida a los problemas globales del mundo"

¿Se siente profeta en su tierra al ser reconocida como Lucense del Año?

Me siento muy honrada, emocionada, agradecida y feliz. Este premio es para mí muy especial. Primero, porque se otorga desde hace más de 60 años y lo han recibido personalidades a las que he admirado desde niña. Y segundo, porque es en mi ciudad, en mi tierra, con mi familia, amigos y conocidos. Además es un honor compartirlo con otras nueve personalidades tan destacadas, a las que, en algunos casos, conozco bien.

Es la primera mujer que es directora financiera de la OCDE. ¿Ha tenido que romper techos de cristal en su vida profesional?

Soy la primera mujer directora financiera y en muchas ocasiones he sido la primera mujer y la persona más joven, aunque esto último cada vez me sucede menos —bromea—. Lo asumo con naturalidad. Y afronto mi trabajo con responsabilidad y mucha ilusión poniendo todo mi esfuerzo en hacer las cosas bien y lograr que los equipos funcionen. Cuando eres la primera en, o la única en … puedes generar más atención, tus actuaciones pueden tener más repercusión pero también son observadas con lupa.

¿Quedan tareas pendientes en materia de igualdad?

Hemos avanzado mucho pero hay aún importantes desafíos pendientes. Destacaría dos: el reparto de tareas y las competencias digitales. Las mujeres en general dedican más tiempo al trabajo no remunerado. En España, según nuestros datos, las mujeres dedican un total de 4,8 horas al día al trabajo sin remunerar (tareas domésticas, cuidado de hijos, etc.). Esto supone de media unas dos horas al día más que los hombres. La mayor dedicación al trabajo no remunerado resta oportunidades para el trabajo remunerado, el networking y, sobre todo, la formación, que es la palanca para avanzar en la carrera profesional. Y para hacer la transición de los empleos que desaparecerán hacia los nuevos que se creen.

¿Existe brecha digital?

En cuanto a las competencias digitales, el 14% de los puestos de trabajo en España corren alto riesgo de automatización, y en Galicia, por ejemplo, el 20%. Y un 40% de los puestos de trabajo podrían experimentar cambios importantes. Para aprovechar esta transformación digital es necesaria formación, particularmente en STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Y aquí la brecha es importante. A los 15 años los niños están 10 veces más interesados que las niñas en carreras tecnológicas: un 4.7% de niños frente al 0,4% de niñas. Es necesario atajar estas diferencias de base para que las mujeres puedan afrontar con plenitud los desafíos y oportunidades de la transformación digital.

Productividad, empleo, educación y conectividad digital son desafíos importantes para nuestra tierra

¿Cuál es su cometido en esta institución, que maneja un presupuesto anual de unos 700 millones y unos 3.500 trabajadores?

Como directora financiera soy responsable del presupuesto, el programa de trabajo, la tesorería, el control interno, el repórting, la contabilidad, las compras y la informática corporativa. Además, ejerzo la secretaría del comité de presupuestos, uno de los tres comités permanentes de la Organización, donde están representados los 38 países miembros y que adopta sus decisiones por consenso. Estoy al frente de las negociaciones de normas y reformas financieras y muy especialmente de las negociaciones presupuestarias, que suelen ser laboriosas y complicadas, ya que el presupuesto es el instrumento que permite a la organización desarrollar su plan de trabajo. En los últimos años además he estado al frente de los equipos que lideran las reformas corporativas en ámbitos como el presupuesto o las pensiones.

¿Cometidos muy variados?

Es cierto que no me aburro —ríe—. Pero al final en mi trabajo hay siempre una triple vertiente: por un lado hay un trabajo técnico muy exigente. Además son muy importantes las negociaciones con los embajadores y otros miembros de las 38 delegaciones permanentes. Y sobre todo, es necesario gestionar un equipo multidisciplinar de 22 nacionalidades diferentes.

Las previsiones de la OCDE son una referencia sobre la economía mundial, supongo que es una responsabilidad máxima cualquier diagnóstico que sale de la institución.

La OCDE es una organización internacional cuya misión es diseñar mejores políticas para una vida mejor. Desde hace más de 60 años nuestro objetivo es promover políticas que favorezcan la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todas las personas. Además de las previsiones a las que alude, trabajamos para establecer estándares internacionales y proponer soluciones a diversos retos sociales, económicos y medioambientales. Se trata de un multilateralismo basado en evidencias y datos empíricos, enfocado a resultados y que se afronta con profesionalidad y rigor. Y en ámbitos muy variados que van desde la mejora del desempeño económico y la creación de empleo al fomento de una educación eficaz o la lucha contra la evasión fiscal internacional.

¿Cómo ve la situación de España en un contexto mundial condicionado por las guerras de Ucrania y Oriente Medio y la inflación, cuando aún estábamos restañando las heridas por la pandemia?

A finales de octubre la OCDE publicó el Estudio Económico de España. En él se pronostica un crecimiento del 2,5% en 2023 y del 1,5% en 2024. El consumo privado impulsará el crecimiento a un ritmo moderado, mientras que se prevé un descenso de la demanda externa. En cuanto a los precios, el descenso de los costes energéticos contribuyó a reducir la inflación q u e s e situaba en el 3.3% en septiembre. Sin embargo, la inflación subyacente seguía siendo alta, con un 3,9%, y la de los alimentos era aún mayor, con un 10,5%. El informe señala que se requiere una consolidación fiscal más fuerte y sostenida para reducir el elevado endeudamiento público. También apunta que el gasto sanitario y en pensiones va a aumentar a largo plazo, y que se necesitan inversiones considerables para acelerar la transición ecológica.

¿Qué desafíos afronta España?

Para mí hay tres cuestiones clave. Primero, y como recoge el informe, aumentar la productividad. El bajo nivel de inversión en investigación y desarrollo, el gasto público inadecuado en educación y formación y un acervo insuficiente de capital tecnológico lastran el crecimiento de la productividad. Seguir ejecutando de forma eficiente las inversiones y reformas necesarias contribuirá a corregir estas deficiencias y a elevar la productividad y el crecimiento.

¿Y los otros dos?

La desigualdad y las oportunidades para los jóvenes. Las desigualdades de renta siguen siendo importantes y la pobreza, especialmente entre las mujeres, es elevada comparada con la media. Uno de cada cuatro españoles era pobre o estaba en riesgo de pobreza y exclusión social en 2022 y la pobreza infantil sigue siendo la más alta de Europa occidental, con un 21,8%. Mejorar la integración laboral de las mujeres y, en especial, de las madres también debería seguir siendo una prioridad para reducir las desigualdades de renta.

Siempre tenemos que formarnos y renovarnos. La vida profesional es como una bici. Si no pedaleas, te caes

¿Qué sucede con los jóvenes?

El estudio pone el foco en aumentar las oportunidades para los jóvenes. Para mí resulta doloroso ver que muchos jóvenes españoles abandonan el sistema educativo con una cualificación baja, lo que limita sus perspectivas de empleo. Tenemos casi un 27% de desempleo entre los menores de 25 años, una de las tasas más altas de la OCDE. Mejorar la educación, facilitar la incorporación de los jóvenes al mercado laboral, fomentar el emprendimiento y favorecer el acceso a la vivienda son cruciales para que España pueda materializar su potencial de crecimiento y reducir el riesgo de pobreza entre los jóvenes. Se debería fomentar el emprendimiento mediante mejores programas de orientación, formación y acceso a financiación.

¿Y los desafíos de Galicia?

En la última encuesta regional de bienestar de la OCDE que mide 11 indicadores en 394 regiones, Galicia destaca en cuatro factores: medio ambiente, acceso a la vivienda, sanidad y seguridad. Sin embargo, en otros cuatro está por debajo de la media española y de la OCDE: productividad, empleo, educación y accesibilidad y conectividad, fundamentalmente digital. Estos cuatro son sin duda desafíos importantes para nuestra tierra.

A la OCDE llegó procedente de la fundación Barrié, en donde, como directora general de inversiones, velaba por los fondos de esta institución para que desarrollase sus programa educativos y culturales. ¿Qué recuerda de aquella etapa?

Fue interesantísima y la recuerdo con gran cariño. Tuve que ocuparme de los fondos y de diseñar y gestionar las carteras de inversión. Al ser la única española de la red de directores de inversiones de fundaciones europeas pude entender mejor su trabajo. Más allá de las inversiones, me involucré en diversos proyectos. Una de mis mayores satisfacciones en la fundación Barrié fue la puesta en marcha del fondo de ciencia. Un proyecto con el que queríamos mejorar los resultados de la investigación en Galicia a través de la transferencia de tecnología. Y que me permitió conocer el gran trabajo que se hace en las universidades y centros de investigación gallegos. Desarrollamos proyectos pioneros en colaboración con el Sergas, creamos varias compañías y en algunos casos logramos fondos por valor de 12 millones de dólares de inversores extranjeros. El actual programa Ignicia de la Axencia Galega de Innovación es una de las evoluciones de nuestro trabajo.

Cuando estaba en la Barrié, en 2015 fue seleccionada, junto a otras 24 personas en todo el mundo, para el programa Eisenhower Fellowship, ¿qué le aportó?

La Eisenhower Fellowship es un programa que reúne a líderes innovadores de todos los campos y regiones del mundo que han conseguido logros significativos y están preparados para aumentar su impacto en la sociedad. Sentí el orgullo de representar a mi país y también la responsabilidad de aprovechar al máximo esta gran oportunidad que se me brindaba. Presenté un proyecto para rentabilizar mejor la buena investigación que se hace en España. Somos excelentes investigando, pero la traslación de nuestros avances en términos económicos al mundo real, su correlación en generación de ingresos, va por detrás de la de otros países. Había presidido dos start ups de base científica y tenía experiencia en el área. Aparte de conocer de primera mano cómo se abordan estas cuestiones en Estados Unidos, trabajé codo con codo con mujeres líderes venidas de todo el mundo con visiones y problemáticas muy distintas. He aprendido y sigo aprendiendo mucho de ellas y he disfrutado, y disfruto de su amistad.

Esta fundación estadounidense defiende la cooperación internacional, ¿en el mundo actual se da o cada bando intenta ir por su lado?

El mundo es mejor gracias a los organismos internacionales. En un mundo en el que nuestro problemas son globales, nuestros países, nuestras ciudades, nuestras comunidades, no pueden hacer frente solos a la dimensión de los retos a los que nos enfrentamos: cambio climático, migración masiva, terrorismo, pandemias. Necesitamos respuestas globales a problemas globales, pero ancladas en la realidad y sensibilidad de lo local. La cooperación internacional es la única salida.

Antes de la fundación Barrié tuvo cargos de responsabilidad en entidades financieras, como el Banco Pastor o The Boston Consulting Group, y presidió las tecnológicas Torusware y Nasasbiotech. ¿Está en un continuo proceso de formación, renovación...?

Tengo una gran curiosidad intelectual y en cada momento de mi vida he intentado aprovechar las oportunidades que se me presentaban. El mundo está en evolución y para entender estos tiempos de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, la formación es clave. Tenemos que continuar formándonos y renovándonos siempre. La vida profesional se parece cada vez más a una bicicleta. Si no pedaleas, te caes.

¿Tantas responsabilidades le permiten visitar su tierra natal?

Mi familia y mis amigos de siempre están en Galicia. Paso en Galicia las Navidades y los veranos. ¿Qué mejor lugar para el verano? Y suelo venir cada seis u ocho semanas a visitar a mi madre. Además siempre que puedo colaboro con universidades, centros de formación y entidades como el Foro Económico de Galicia o Executivas de Galicia. Me siento gallega y ejerzo de gallega.