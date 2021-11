Un 'conxuro definitivo' con protagonista lucense

La última entrega de la saga Vivamos como galegos! de supermercados Gadis es un canto a la vida y tiene a los jóvenes como principales protagonistas. Entre ellos, entre los que tienen "fame de verbena e de bailar ata o amencer", el lucense Sergio González se erige como uno de los principales conductores del spot para mandar "ao carallo o virus" e invitar a hacer el "conxuro definitivo" para superar definitivamente la pandemia.

Este lucense de 21 años y con raíces en Castroverde se siente totalmente identificado con el mensaje del anuncio, esos jóvenes que lo hicieron bien pero que a menudo fueron demonizados durante la crisis sanitaria por quienes los veían como parte del problema.

Y es que si "parvos hainos de todas as idades", como se dice en el spot, Sergio González fue uno de esos jóvenes que optaron por quedarse en casa de modo responsable. En este caso, en Santiago, donde estudia cuarto de Psicología y en donde desde su llegada comenzó a hacer sus primeros cursos de interpretación, "algo polo que sentín fascinación dende pequeno", reconoce.

Comparte o #ConxuroDefinitivo 🧄🍀🧄 RT para dicirlle ao virus adeus para sempre 😎😎🔥🔥 pic.twitter.com/u2kOghQIpW — Vivamos como galegos (@vivamos_galegos) November 5, 2021

Ese gusto por las artes escénicas le llevó a hacer también varios cursos en Madrid y, precisamente fue en la capital de España, donde pudo vivir su primera gran experiencia, al trabajar a las órdenes de Alejandro Amenábar en la serie La Fortuna.

"Eu tiña un papel de reparto, pero a experiencia encheume tanto que foi cando decidín matricularme tamén en Dirección Cinematográfica e Interpretación", señala.

En Conxuro definitivo, este joven lucense asume por primera vez un papel protagonista. Cuenta que todo "foi moi rápido", que el mismo día que participó en el cásting ya le comunicaron que estaba seleccionado y que en poco de una semana "xa estaba todo en marcha".

La grabación del spot, producido por la agencia BAP&Conde, se prolongó durante tres intensos días, en los que se filmó en los interiores de dos auditorios de A Coruña y también en localizaciones exteriores como en Santo André de Teixido o en un mirador en Ames. En otros casos, fue el trabajo de posproducción el que hizo que pareciese que los actores estuviesen en lugares como la Torre da Homenaxe de Monforte, aunque en este caso se trata de imágenes realizadas en estudio.

Aunque sueña con que su participación en Conxuro definitivo le pueda abrir nuevas puertas en el mundo de la interpretación, "do que me encantaría poder chegar a vivir", Sergio González no despega los pies del suelo. De momento, su intención es la de seguir formándose y, cómo no, de continuar aprovechando todas las oportunidades que le vayan surgiendo.