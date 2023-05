Convocado o concurso para escoller o cartel do San Froilán

A falta duns catro meses para o San Froilán, Lugo comeza a buscar o cartel para unha nova edición da súa festa. A concelleira de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua, Maite Ferreiro, deu a coñecer as bases do concurso de deseño gráfico co que se escollerá a imaxe para a celebración e para o San Froilán Miúdo 2023.

"As persoas participantes poderán presentar cantas obras desexen, sempre que sexan orixinais", explicou a edil, que animou as deseñadoras e deseñadores lucenses "a demostrar a gran calidade dos seus traballos e ser a imaxe do evento cultural máis grande de Lugo".

O prazo para a presentación de traballos estará aberto ata o 21 de xuño. Deberá facerse en formato dixital JPG, cunhas dimensións de 50x70 centímetros e con 72ppp de resolución, en soporte CD ou lapis de memoria. Ademais, poderanse enviar tamén por enderezo electrónico a [email protected], indicando no asunto Cartel San Froilán 2023.

Os traballos teñen que presentarse de forma anónima, con lema, xunto a un sobre que leve dentro os datos persoais do participante. No caso de que se presente o cartel dixitalmente, eses datos deberán achegarse nun documento aparte. Un xurado escollerá a obra que represente a festa, que recibirá un premio de 2.000 euros.