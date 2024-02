El conversador que hace magia

LA barba de Suso está cortada al dos y es tan pálida que parece que ha metido la cara en un saco de harina amasando pan. Las manos son dos hojas blancas robadas por el viento. Todo en Suso parece trazado para acoger.

Mientras hablamos es posible que me esté dibujando en su cabeza. "Non me recordo sen debuxar, debuxo desde que nacín", asegura. Hace 64 años, cuando nació en Lugo, pintaba a mano. Ahora lo hace sobre el papel cristalino de una pantalla. "O móbil ten cores e texturas". El teléfono se adapta a esa impaciencia que asegura que le brotó hace un par de años como una hierba perversa e inesperada. Nadie logra localizarla en su parterre.

Su familia se clasifica entre cuatro hermanos que dibujan -Manuel, Luis y Lucía, también- y cuatro que no lo hacen. Aquella casa de infancia era una calle transitada: "Tiña máis irmáns que amigos".

"Eu debuxo xente, non cousas nin paixases. Son caras de xente, actitudes de xente". Los dibujos entran cada día por la puerta del Mesón do Forno como una lluvia cálida. Son sus clientes y, a la vez, sus modelos.

En el bar solamente expone una obra suya. Es un perfil que le hizo a Agustín, el camarero y sastre que se marchó abrazado a la primavera de hace un par de años. "Non teño colgado nada meu, soamente ese retrato de Agustín. Unha clienta colleuno en internet, ampliouno e enmarcouno".

Volvemos a su pulso. "Eu debuxo como quen asubía ou como quen fuma, porque é natural. É unha forma de nerviosismo". Dibuja, lee y mira constantemente. "Nunca me aburro, sempre hai algo que facer. Teño 64 anos, pero non penso xubilarme".

Suso vive una de sus vidas posibles con la convicción de que es la correcta. Todos vivimos según los planes del porvenir, pero Suso Carreira acierta a analizar su vida como la mejor en su catálogo.

Antes de febrero de 1986, cuando abrió el Mesón do Forno, tuvo otra. Era estudiante de Historia del Arte. Apartó a un lado ese futuro porque no le compensaba. No siente nostalgia. Ni siquiera curiosidad.

De niño tenía siete amigos en casa y un bibliobús que se movía por la ciudad como un hermano que se hubiese ido de casa, pero se dejaba encontrar. "Sempre lin moito e pensei que me gustaría. En cuarto ou quinto de carreira deixeina. Era como un bacherelato expandido".

Ahora me habla de su mujer: "A miña actual esposa". Es la misma que hace cuarenta años.

El Mesón do Forno tiene más artistas que dibujos. Los pintores lo frecuentan. Tino Pallín era un centauro mitad poeta, mitad dibujante. Comía a diario. Los amigos lo veían tan cómodo que le compraron una mesa, A Espeteira. Una 'espeteira' es un panel para colgar las tazas de vino.

A Espeteira ocupa ahora el escenario del restaurante. Las mesas son necesarias para Suso porque hace magia de mesa. "O escenario queda moi lonxe da xente, non se percibe. A maxia de escenario é teatral. Gústame a maxia conversacional, a maxia falada; na que o truco serve para contar unha historia".

Se inicio en el ilusionismo durante un día. Tenía 14 años. Cogió un libro en la biblioteca. Era tan complicado que no tuvo paciencia. Igual que el dibujo lo llevó al mesón, el mesón lo recondujo a la magia. Los magos entraban por la puerta del mesón como una lluvia amable de marzo. Acabaron por formar un grupo, Waldemar, y por animar un festival, Lugomáxico. "Agora toda a maxia é igual", aprecia desencantado con su presunta impaciencia.