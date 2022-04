Los controles viales dejan 24 denuncias en un día por diferentes infracciones

Varias patrullas de la Unidad Territorial de Policía de Barrio, Atestados y del Grupo Operativo Nocturno realizaron el jueves varios filtros de seguridad vial en el casco urbano y denunciaron a seis conductores que dieron positivo en alcohol. Tres de ellos fueron denunciados por la vía administrativa cuando circulaban por Ronda de Fingoi, Camiño de Pipín y Reverendo Xosé Fernández. Los infractores arrojaron tasas de 0,40, 0,41 y 0,52 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, respectivamente.

Según explicó el portavoz del cuerpo, a los dos primeros se les abrió un expediente sancionador con una multa de 500 euros y la retirada de cuatro puntos del carné de conducir. El tercero afronta mil euros de multa y la retirada de seis puntos.

Los otros tres conductores denunciados por circular bajo los efectos del alcohol fueron imputados por sendos delitos contra la seguridad vial, ya que dieron resultados de 0,75, 0,73 y 0,80 miligramos por litro de aire espirado, uno de ellos en Rei Don García y dos en República Argentina.

En el transcurso de los controles, los agentes de la Policía Local de Lugo denunciaron además a 11 conductores por no haber pasado la ITV en el plazo reglamentario, a uno por no llevar puesto el cinturón de seguridad, a dos por no haber realizado el curso de reeducación vial tras haber sido condenados a penas inferiores a dos años, a otro por no tener el seguro obligatorio, a uno por no haber realizado el canje en su permiso de conducir y a otro por circular con un dispositivo visual incompatible con la conducción.

Los agentes detectaron además la "conducción irregular" de un vehículo por la calle Álvaro Cunqueiro y comprobaron que el conductor carecía de permiso de conducir porque se lo habían retirado por orden judicial. El hombre fue acusado de un delito contra la seguridad vial.