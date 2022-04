Llegó a la jefatura en un momento incierto para la Policía Local y tomó las riendas de un cuerpo con una imagen deteriorada. Tres años después, Jesús Piñeiro habla con humildad de los buenos resultados de su gestión y reparte el éxito con su plantilla.

Acaba de ser nombrado intendente tras un año recogiendo condecoraciones: Ingreso en la Orden del Mérito Civil, Cruz del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco, Medalla de Oro… ¿qué suponen para usted estas distinciones?

Es un gran honor, pero aunque estas distinciones hayan recaído en mi persona, son un reconocimiento al extraordinario trabajo que está realizando toda la plantilla. Como intendente, las funciones son las mismas que venía ejerciendo, al ser el jefe del cuerpo. Es un orgullo, pero también una gran responsabilidad.

Pronto cumplirá tres años al frente de la Policía Local, un puesto al que llegó en un momento convulso. ¿Qué medidas tomó para lograr restaurar la calma?

Lo que se hizo fue ordenar la plantilla, equilibramos los grupos operativos, incrementamos los equipos de Atestados, se establecieron protocolos de intervención y, sobre todo, tratamos de generar ilusión y que el trabajo que hacemos fuera visualizado por sus ciudadanos. Además, gracias al esfuerzo de la alcaldesa y su equipo de gobierno, hemos renovado la flota de vehículos y otros medios materiales. Ahora mismo la plantilla está trabajando con profesionalidad y dedicación y existe una excelente relación con la Policía Nacional y la Policía Autonómica.

Tras reorganizar el estamento, le tocó asumir una nueva reestructuración con la llegada de la pandemia. ¿Qué fue lo más complicado?

Lo más difícil fue reorganizar otra vez todo el cuerpo para garantizar la salud de los agentes y la prestación de un servicio adecuado. Auxiliamos a muchos ciudadanos, en multitud de ocasiones incluso poniendo en riesgo nuestra integridad física, pero, en general, el comportamiento de los lucenses fue ejemplar y tenemos que dar las gracias por su generosidad.

Los juzgados anularon después las denuncias impuestas por los agentes en el confinamiento al considerar que el Concello no era competente para sancionar. ¿Cree que estas resoluciones le transmitieron a la ciudadanía cierta sensación de impunidad?

La interpretación que hicieron los juzgados fue contraria a la que hizo en su día el Consello Consultivo de Galicia, que atribuía a los alcaldes y alcaldesas la competencia para sancionar en materia de salud pública. El Concello de Lugo hizo modificaciones estructurales y organizativas y los agentes hicieron un gran trabajo para acometer ese mandato, pero después los juzgados le negaron esa competencia antes del 27 de febrero de 2021. Sin embargo, nosotros entendemos que las denuncias con anterioridad a esa fecha no están prescritas, por lo que enviamos 1.035 actas a la Consellería de Sanidade para una nueva incoación, ya que es el órgano competente para sancionar. Esperamos que no queden impunes.

Con la vuelta a la normalidad se retomaron sus cometidos habituales y se intensificaron los controles de tráfico, ¿qué le diría a quienes achacan esta medida a un afán recaudatorio?

La seguridad vial es una de nuestras prioridades y nuestro objetivo es combatir al delincuente vial en el casco urbano para evitar accidentes en vías interurbanas. Estos dispositivos son efectivos. De hecho, por primera vez en varios años, en 2021 no se registró ningún fallecido en vías urbanas. Los datos demuestran que los controles siguen siendo necesarios. El año pasado se instruyeron más de 160 atestados por delitos contra la seguridad vial —un 60% por altas tasas de alcohol— y se tramitaron más de 300 infracciones administrativas en materia de tráfico. Por primera vez hicimos dispositivos conjuntos con el subsector de Tráfico de la Guardia Civil y tengo que agradecer su extraordinaria colaboración con la Policía Local.

¿Qué opinión le merecen la reordenación del tráfico en la ciudad y el nuevo carril bici?

Todos los cambios necesitan un tiempo para que los usuarios de las vías se acostumbren, Creo que los lucenses ya se han acostumbrado y cada vez están más concienciados y utilizan el coche solamente cuando lo necesitan. El acceso a la zona centro está garantizado con varios estacionamientos subterráneos y disuasorios. Y en cuanto al carril bici, actualmente está bien señalizado y delimitado, por lo que creo que va a perdurar en el tiempo. En los próximos meses mejorará la climatología y veremos si realmente tiene usuarios.

Aunque no es una labor policial propiamente dicha, los servicios de ayuda humanitaria acaparan una parte importante del trabajo de la Policía Local. ¿Cuántas intervenciones de este tipo llevaron a cabo en el último año?

Realizamos un total de 270 auxilios, de los que 135 fueron en el interior de domicilios y 140 en la vía pública. Son los servicios más gratificantes porque la gente es muy agradecida. En muchas ocasiones se trata de gente mayor que vive sola y siempre comunicamos el caso a los servicios sociales para que valoren la situación de estas de estas personas.

Otro problema que preocupa son los gorrillas ¿Cuántas denuncias tramitaron en el último año?

Puedo decir que hemos utilizado todos los medios a nuestro alcance para combatir estas conductas. El año pasado se formularon 61 denuncias, tanto por infracciones a la Ordenanza de Circulación como a la Ley de Seguridad Ciudadana. Se instruyeron atestados penales por desobediencia grave a los agentes e incluso se remitió un escrito a la Xunta por si pudieran estar realizando una actividad incompatible con la percepción de prestaciones. Hicimos y seguiremos haciendo todo lo posible para atajar esta problemática.

Ocio nocturno | "Hemos propuesto el cierre cautelar de locales conflictivos que acumulan varias multas"

Otro de sus funciones principales es el control del ocio nocturno, ¿qué problemas genera?

Actualmente hay varias zonas en la ciudad donde se están generando problemas de convivencia por molestias y ruidos, por lo que realizamos inspecciones continuas en locales para corregir esas conductas. Las zonas que acumulan más actas de denuncia son Rúa Catedral, Marina Española, Rúa Galicia y Travesía do Miño. En estos casos, no solo cubrimos un acta para que se imponga una sanción, sino que se están abriendo expedientes para que se puedan adoptar medidas cautelares, como por ejemplo el cierre temporal.

¿En cuántas peleas nocturnas intervinieron en el último año?

Contabilizamos 104 peleas con instrucción de diligencias penales. Algunas son graves y crean alarma, pero no hemos detectado un incremento.