La celebración del San Froilán fue uno de los temas protagonistas de la reunión de este jueves de la junta local de seguridad de Lugo, tras la que se anunció que se reforzarán los controles policiales en los conciertos y actos programados para evitar aglomeraciones y que se cumplan los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias.

La alcaldesa, Lara Méndez —que presidió el encuentro junto a la subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez—, destacó la "necesaria colaboración e coordinación" de las distintas fuerzas de seguridad en los dispositivos de control del San Froilán.

A partir de ahí, la regidora pidió un "exercicio de responsabilidade da cidadanía" para que se respeten los protocolos sanitarios y que también se tenga "especial coidado" en las reuniones familiares, "xa que desde o Sergas advirten do perigo que supón que se baixa a garda".

Los espacios de los conciertos estarán vallados y los asistentes deberán mantenerse en el asiento asignado para garantizar la separación de 1,5 metros entre las personas.

Los seis escenarios están situados en el Paseo Fluvial do Miño y en las plazas de O Castiñeiro, Augas Férreas, Agro do Rolo, Camiño Primitivo y Horta do Seminario.