Un control de tráfico con un dron dejó en una tarde una veintena de denuncias en Lugo

Un operativo especial de tráfico en el que se utilizó un dron dejó en una tarde un total de 21 denuncias en el casco urbano de Lugo por diferentes infracciones en materia de seguridad vial. En el dispositivo, llevado a cabo durante la mañana del martes día 5, en el que participaron agentes del subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Lugo, de la Policía Local de Lugo y de las policías locales de otros concellos de la provincia, los efectivos hicieron especial hincapié en la detección de conductores que circulasen por la capital después de haber consumido algún tipo de droga.

El operativo se estructuró en cinco grupos, repartidos en diferentes puntos de la capital, y fueron sometidos a las pruebas de detección de drogas un total de 28 conductores, de los que diez dieron un resultado positivo: cinco de ellos en cannabis, dos en cocaína, dos en anfetaminas y uno en opiáceos. Todos estos infractores fueron denunciados administrativamente, "lo que lleva consigo una sanción económica de 1.000 euros y la detracción de 6 puntos del permiso", explicó la Policía.

Además de las pruebas de detección de drogas, los agentes también realizaron varios controles de alcoholemia y denunciaron a una conductora que arrojó un resultado de 0'43 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. La mujer se enfrenta a una sanción económica de 500 euros y a la retirada de cuatro puntos del carné de conducir. Tal y como explicó el portavoz de la Policía Local, "todos los vehículos de los infractores fueron inmovilizados en el lugar, salvo aquellos de los que se pudo hacer cargo algún otro conductor que se encontrase en las condiciones adecuadas para su manejo".

La Policía Local usó también un nuevo dispositivo que lee las matrículas de los coches que se acercan al control y permite detectar irregularidades

En el transcurso de estos controles también se utilizó el dron de la Policía Local de Lugo, pilotado por dos agentes del cuerpo con la acreditación necesaria, así como un dispositivo móvil con OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres), adquirido recientemente por el cuerpo. "Este aparato", explican, "procede a la lectura automática de las placas de matrícula de los vehículos que se aproximan al filtro y conecta en tiempo real con la base de datos de vehículos de la Dirección General de Tráfico, informando de cualquier irregularidad que se observe relativa a su estado documental". En estos filtros, su utilización permitió detectar a ocho vehículos que no habían sido sometidos a la inspección técnica periódica en el plazo reglamentario, uno que circulaba sin tener concertado el seguro obligatorio y otro cuyo conductor hacía uso de un permiso de conducir extranjero susceptible de canje, pero que no le permitía conducir porque no había realizado los trámites pertinentes.