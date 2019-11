Mariano Chóliz: "No hay un control del acceso de menores a salas de juegos y bares"

Las adicciones tecnológicas están llenando de jóvenes las consultas. El juego online es la punta del iceberg de este tipo de adicciones y comienza a ser ya motivo de preocupación entre los padres. El catedrático de Psicología de la Universidad de Valencia Mariano Chóliz Montañés hablará este lunes, a las siete y media, de las adicciones tecnológicas y el juego online, en un acto organizado por la concejalía de juventud y donde se hará un cuestionario de detección de adicciones. Acudirá acompañado de Marta Marcos, psicóloga general sanitaria e investigadora sobre este tema en la misma universidad valenciana.

¿Van en aumento este tipo de adicciones tecnológicas?

Sí, eso es una evidencia. Sobre todo, tras la explosión de salas de juego y apuestas en ciertas comunidades autónomas, especialmente en Galicia y también en Valencia. Es una adicción que está afectando, sobre todo, a la población juvenil.

Dentro de este tipo de adicciones, ¿cuál es la que tiene una mayor incidencia en España?

La del juego de apuestas online, que existe tanto a través del teléfono móvil como del ordenador o en los bares y salas.

¿Hay un prototipo distinto de adicto en el móvil que en las salas?

Los menores van más a bares y salones, se inician ahí. Por paradójico que parezca, el control del acceso es menor en los salones que a través de los smartphones pero, eso sí, el teléfono móvil da más facilidades para jugar online de una forma anónima.

¿No se hace control de acceso a menores en las salas de juego?

No, no se suele pedir el carné en estas salas. Aunque los menores tienen prohibido el acceso, solo se hace un control de la entrada en casinos y salas de bingo, pero en bares y en salas de juegos online o de apuestas, no se está haciendo en la mayoría de los casos.

¿La adicción al juego online puede tener consecuencias tan serias como la que hay a sustancias?

La adicción al juego es un trastorno reconocido desde hace años y tiene las mismas características que otras adicciones: necesidad de jugar cada vez más, malestar si no se hace y consecuencias tóxicas que, en este caso, serían la pérdida de dinero. Por eso, quizás, afecta más todavía a los jóvenes, de 18 a 30 años, que a los adolescentes dado que estos tienen menos dinero. Sin embargo, esto no quita que sufran una relación patológica con el juego online.

¿Hay más riesgo de adicción entre los adolescentes que entre la población adulta?

Siempre hay más riesgo de adicción entre la población más joven. Realmente, un chico no debería comenzar a jugar hasta pasados los 18 o, incluso, los 20 años.

¿La aparición de los smartphones fue determinante para el desarrollo de esta adicción?

La adicción al juego en adolescentes existió siempre pero desde el año 2000 se generalizó el acceso a internet y, once años después, se legalizó el juego online en las salas de apuestas.

La adicción al juego online va en aumento y el reto ahora es que se consiga disminuir la oferta y, sobre todo, el acceso

¿Qué pueden hacer los padres, desde casa, para detectar un problema de adicción de este tipo?

Hay que estar atentos, saber en qué se gastan el dinero los hijos, llevar un control. También conviene vigilar la obsesión por diferentes modalidades de juego, los cambios de humor, la pérdida de relaciones sociales o si piden dinero y no lo devuelven.

¿Cuáles son las soluciones?

La solución pasa por acudir a los centros de prevención selectiva o a los orientadores y psicólogos que pueda haber en los centros educativos donde estudien. El reto es ahora que se consiga disminuir la oferta del juego online y, sobre todo, el acceso al juego.

¿La publicidad indiscriminada de las salas de apuestas online por televisión o en otros medios también tiene su culpa?

Sí, la publicidad que se está haciendo de estas salas es escandalosa porque, en realidad, no hay un reglamento desarrollado sobre este tema. Está prohibida la publicidad de los casinos pero, en cambio, de estas salas de apuestas y del juego online, no. Y, en lo que respecta a las máquinas tragaperras que hay en los bares, eso se regula de forma diferente dependiendo de cada comunidad autónoma. No hay un reglamento único para todo el país.

¿Se conoce la incidencia de este tipo de adicciones?

Sí, es del 2,1 por ciento de la población, lo que es mucho ya que hasta la llegada del juego online el porcentaje de adictos era del 0,72 por ciento.

¿Cuál es la franja de edad en la que se dan más casos de adicción al juego?

Entre los 18 y los 30 años.

¿Afecta más a los varones?

Sí, mucho más. Es un tipo de adicción que afecta, sobre todo, a los hombres. Mujeres hay pocas.