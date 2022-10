El control de acceso al centro de Lugo ya está funcionando, pero aún no se multa

El nuevo sistema de control de tráfico en el casco histórico, en el que ya no habrá barreras que se suben ni se bajan sino cámaras de grabación de matrículas para detectar vehículos no autorizados, está en funcionamiento desde hace tres semanas. No obstante, se trata todavía de un periodo de pruebas, por lo que no se está multando a los infractores.

Así lo aseguró este viernes el Concello, en respuesta al malestar generado entre los distribuidores lucenses por el anunciado cambio en los horarios de acceso al centro para el abastecimiento de los diferentes negocios. La previsión, según los planes municipales, es que el horario de reparto se adelante una hora: en la actualidad es de 8.00 a 12.00 horas y pasará a ser de 7.00 a 11.00 horas.

En principio, y siempre según el Concello, la Policía Local había informado a los distribuidores de que el nuevo horario entraría en vigor el lunes, pero no será finalmente así. De hecho, el Ayuntamiento asegura que no hay aún fecha ni para la el nuevo horario ni para comenzar a multar, si bien en ambos casos se informará con tiempo a la ciudadanía.

El periodo de prueba de los sistemas, además de para comprobar su eficacia desde el punto de vista puramente técnico tanto para el control de acceso como para las multas, está sirviendo también para completar el catálogo de vehículos actualizados. Ya se había realizado uno hace unos años, cuando se empezó a restringir el tráfico en el centro, pero es necesario actualizarlo y completarlo con las matrículas autorizadas para circular por el casco histórico.

La futura entrada en acción del nuevo sistema de control de tráfico también llevará aparejados dos importantes cambios en las trayectorias autorizadas para que circulen los vehículos. En primer lugar, la Porta Miña pasará a ser de entrada y de salida para los vecinos y usuarios de esa zona. En segundo lugar, tanto la entrada como la salida para la recientemente peatonalizada Quiroga Ballesteros será por la Praza de Santo Domingo.

También se prevén otros cambios, tanto en los itinerarios actuales para vecinos y repartidores como en algunas zonas de carga y descarga. No obstante, estos cambios se están probando en estos momentos y no se harán oficiales hasta que se compruebe su funcionalidad y se complete el periodo de pruebas, dice el gobierno.

Proyecto: prisas por las obras de peatonalización total del centro

Todas las actuaciones que se están realizando actualmente en el casco histórico, tanto en lo referente a peatonalizaciones como a control de tráfico, forman para de un plan más ambicioso, según recordó el equipo de Lara Méndez: la peatonalización total del centro.



En este sentido, informó que las obras previstas se realizarán con bastante premura en cuanto estén determinadas, ya que se trata de un proyecto que cuenta con financiación de la EU, que marca plazos.



Adjudicación



En estos momentos, se ha completado el proceso de adjudicación de la elaboración de los proyectos y se cuenta con que la empresas los presenten ya en noviembre. El Concello espera poder iniciar los trabajos reflejados en esos proyectos muy poco después de que se presenten.



Hoteles



Uno de los asuntos que se está afrontando ahora es la negociación con los negocios hoteleros del centro para conocer sus necesidades y los horarios más adecuados para sus actividades.