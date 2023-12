"Contribuimos al espíritu crítico, a pensar sin sesgos y a partir del conocimiento"

Isabel Pérez Fórneas, una mujer que resulta culta y muy amena, ofrece el pregón de la Navidad, un acto que organiza la Asociación de Belenistas Lucenses y que acoge un año más el salón de actos de Afundación. Ella agradece ocupar esa tribuna, porque es una "prueba" más de que la Biblioteca Nodal, un centro cultural con miles de usuarios en Lugo, "está dentro de la comunidad".

¿Cómo entiende la Navidad la pregonera?

Fuera de la parte más estrictamente religiosa, la Navidad es un constructo cultural que para mí tiene que ver con la capacidad de los seres humanos de estar bien los unos con los otros.

Es una visión positiva.

Soy optimista y creo que los seres humanos vivimos para ayudarnos unos a otros, que enfrentamientos y polarización tienen que ver con otras cosas. Conozco a Maquiavelo y a Hobbes, claro, pero no comparto con ellos esa visión del interior humano.

¿Navidad es también identidad?

La cultura occidental tiene tres patas: Grecia, Roma y el cristianismo. Sin eso, nos cargamos las bases de la cultura en que vivimos.

¿Y es perdurable en una sociedad que cambia rápidamente?

No tengo ni idea de lo que va a pasar. El futuro dependerá de lo que sean España y Europa en el futuro. Una parte importante de la realidad está marcada hoy por los flujos migratorios, procesos que se van a seguir dando mientras haya desigualdad en el mundo. Y todo en el mundo es un ciclo. Todo lo que nace muere. Pero no creo que yo vaya a ver ese fin, aunque hoy en el mundo hay nuevas grandes potencias, superpobladas y con otras bases culturales.

Se escuchan cada vez con más frecuencia voces, que además son internas, que cuestionan la preponderancia de celebraciones que derivan de la cultura occidental. ¿Se está imponiendo el discurso de la herencia culpable?

En el devenir de la Historia hay poca inocencia. Hay que tener capacidad para contextualizar y para eso hay que conocer. No se puede criticar desde la ignorancia. Y en ese objetivo del saber la Biblioteca tiene mucho que ver. Nosotros estamos comprometidos con que la comunidad tenga espíritu crítico, algo que exige tener la voluntad de pensar sin sesgos y a partir del conocimiento.

¿Cultura e Historia son asuntos que mueven a sus lectores?

Sí, definitivamente. A principios de este año hicimos en la Biblioteca lo que llamamos un ‘centro de interés’, que consiste en colocar en un lugar destacado una serie de documentos de interés para entender el mundo. Hay ahí obras sobre ecología y cambio climático, sobre sistemas políticos o un apartado de ‘aprender a pensar’ centrado en sistemas filosóficos. Eran en conjunto unos 130 libros y se han prestado muchísimo.

¿Cómo se cultiva el interés por el conocimiento real?

Hay que buscar a veces la forma de presentar los documentos. Dentro de ese proyecto hay un ensayo muy interesante, ‘El olor de la Edad Media’, que destierra muchos tópicos sobre la limpieza y la higiene en esa época. Es un buen ejemplo de lo importante que es desmontar las ideas preconcebidas y deshacerse de ellas.

Son mucho más que un depósito en el que encontrar libros. ¿Cómo funciona la interacción con los usuarios en una época en que uno de los ritos más repetidos es regalar libros?

Mucha gente, incluida yo (ríe), usa la Biblioteca como cata. Se llevan los libros para ver qué les interesa para comprar luego para ellos mismos o para regalar. Ahora mismo tenemos una selección de libros editados en 2023, en la que hay un poco de todo, desde ensayos a obras de autores locales, para facilitar el descubrimiento de títulos de interés.

¿Qué obra recomendaría usted para Navidad?

‘Canción de Navidad’, de Dickens, es una buena obra para todas las edades. Y para los más chiquitines. quizás ‘La pequeña cerillera’, un cuento que siempre me pareció importante para recordar que esta especie de cuento de hadas en el que vivimos en el primer mundo no es la realidad, que vivimos un poco anestesiados. Creo que esa obra tiene el efecto de enseñar a darse cuenta de que el otro no es tan diferente, aunque hable distinto o tenga otras costumbres.

¿Acude mucha gente a la Biblioteca en busca de que les recomienden lecturas profesionales que conocen los libros, por mucho que haya librerías y otros foros de referencia para los lectores?

A los bibliotecarios, en general, nos gusta mucho leer, pero no tenemos tanto tiempo para hacerlo como puedan creer, aunque quizás superemos la media. Nosotros tenemos varios clubs de lectura y este año creamos uno más, lo que a mí me obliga a leer más ficción de la que solía. Y contribuimos a que la gente conozca lo que se edita, pero yo cuando recomiendo lo hago pensando en libros buenos, no en que sean novedades.

"Tenemos cerca de 36.000 carnés y 6.000 usuarios activos que hacen un uso constante"

Son una entidad cultural con impacto importante en la comunidad. ¿Cuántos socios tienen actualmente?

Tenemos cerca de 36.000 carnés y usuarios activos, que son los que hacen un uso constante del servicio, hay algo más de 6.000. Las cifras no están nada mal para una ciudad del tamaño de Lugo.

Gran parte de sus usuarios son niños.

Y son la parte más importante, porque son el futuro. Si se acostumbran a venir, a leer, a tener la Biblioteca como referencia serán adultos que lean, aunque haya un parón en la adolescencia.

Ese tránsito adolescente parece complicado, porque es ahí cuando muchos se alejan de la lectura.

El niño que lee lo va a hacer también con 35 años. Está esa época adolescente, de otros intereses, de otra presión en los estudios, del revoltijo de la edad, de ver cómo es eso de ser adultos, pero la semilla que se ha plantado queda. Eso es algo que hemos visto siempre, no es de ahora.

¿Y hacia dónde evolucionan esos nuevos lectores? ¿Se cumple la repetida premonición de que se alejan del papel?

El libro permanece y va a permanecer. No sé que va a pasar en doscientos o trescientos años, pero ahora perdura. Tenemos una plataforma de préstamo digital que ha crecido mucho desde la pandemia, pero el libro de papel no muere. Hay mucha gente, de todas las edades, que te dice que lo que quiere es el libro de papel.