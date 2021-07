El contrato para zonas verdes duplica la superficie a cuidar y triplica el precio

La junta de gobierno local aprobó este miércoles el inicio del proceso de licitación del nuevo contrato de mantenimiento de las zonas verdes, que triplicará su precio y se convertirá en uno de los más jugosos del municipio.

Lugo pasará de los 817.000 euros anuales que paga ahora (a los que hay añadir más de 200.000 que se gastan en áreas y servicios no incluidos en el contrato) a 3. 667.000 euros al año. Esto permitirá, a su vez, incluir todas las zonas verdes y servicios que ahora no figuran en la adjudicación, hasta duplicar la superficie a mantener: de 607.804 metros cuadrados a 1.366.273.

Este nuevo contrato está llamado a marcar ''un antes e un despois'' en la ciudad, según aseguraron la alcaldesa, Lara Méndez, y el concejal de medio ambiente, Miguel Fernández, durante la presentación.

Se adjudicará por un plazo de cinco años ''improrrogables'' y estará marcado por parámetros de ''sostibilidade e calidade ambiental''. Además, adelantó Méndez, ''por primeira vez, inclúe directrices contundentes sobre o control que o Concello exercerá para avaliar o cumprimento e execución das tarefas'', pudiendo llegar a penalizaciones en los pagos si se detectan incumplimientos en un ''procedemento de avaliación continua''.

La razón de este cambio radical previsto para el nuevo contrato es que abarca la totalidad de los trabajos de limpieza y conservación de todas la zonas verdes actuales y las que ya están previstas en un futuro: ''A súa entrada en vigor'', afirmó la alcaldesa, ''será un antes e un despois para a cidade, en tanto a licitación actual, que databa do ano 2013, deixaba fóra importantes parques como o de Marcos Cela, os polígonos empresariais ou as inmediacións do Pazo de Feiras cuxo acondicionamento supoñía un sobre custo para as arcas municipais''.

Por el contrario, la empresa adjudicataria deberá responsabilizarse de todas esas áreas, los caniles, las rutas turísticas y los espacios verdes de nueva creación que, con motivo de obras futuras, ampliaciones, cesiones, recepciones de urbanizaciones y adquisiciones de todo tipo incrementen la superficie de actuación municipal. Mencionó, en este sentido, la nueva área en la unidad de actuación CS-5 (O Garañón, la parcela del antiguo Hospital Xeral, los espacios públicos ya existentes en el barrio del Carme o los que se prevén incorporar en el futuro.

A este respeto, Lara Méndez incidió especialmente en la atención que se le dará al Parque Rosalía de Castro, así como a las seis rutas turísticas existentes en el municipio y a las parcelas del bosque urbano del plan Life situadas entre los polígonos de As Gándaras y O Ceao.

Los responsables municipales insistieron en que el mantenimiento y limpieza no solo afectará a las especies arbóreas, setos, plantas o jardineras, sino también a todo el mobiliario urbano que contenga, incluidas las fuentes o los estanques e incluso el estado del pavimento.

Con el procedimiento de evaluación continua se realizará una supervisión sistemática con la que detectar cualquier desviación sobre los objetivos, que tendrá ''repercusión nos pagos mensuais que se realicen á empresa''.

''El objetivo es poner límite a la falta de diligencia en la resolución de las incidencias'', matizó la regidora, al tiempo que anunció que se destinará una partida anual de 100.000 euros para cubrir los actos vandálicos, además de establecer un servicio de ronda y vigilancia para estos espacios verdes.



Plan Integral: Zonas ahora incluidas

Marcos Cela —en la foto—, el Paseo del Miño o los polígonos industriales eran áreas que estaban fuera del actual contrato de mantenimiento y que se incluirán en el nuevo.





Previsión: Las áreas futuras El parque—en la foto—, el Paseo del Miño o los polígonos industriales eran áreas que estaban fuera del actual contrato de mantenimiento y que se incluirán en el nuevo.

áreas verdes previstas en un futuro, como las de O Carme, la que se haga en O Garañón o las del Hospital Xeral.





No solo verde: Caniles y rutas La adjudicataria se tendrá que hacer cargo también de lasprevistas en un futuro, como las de O Carme, la que se haga en O Garañón o las del Hospital Xeral.

íntegramente dos veces al año.





Rosalía: Una especial atención El contrato también incluye el mantenimiento de las seis rutas turísticas del Concello y de los caniles para mascotas, cuya arena deberá ser repuesta

escaleras de las Cuestas.





Desperfectos: Mantenimiento total El Parque de Rosalía está señalado como de especial singularidad. Se prevé la renovación de todos los bordes interiores, del césped y del sistema de riego y de las

100.000 euros para actos vandálicos para que las actuaciones sean rápidas, pero la adjudicataria tendrá que encargarse también de mobiliario o firme.





Bosque Life: 21 hectáreas El Concello reserva una partida depara actos vandálicos para que las actuaciones sean rápidas, pero la adjudicataria tendrá que encargarse también de mobiliario o firme.

El bosque que se está plantando dentro del proyecto Life es la nueva zona verde más grande que deberá asumir la empresa. Se trata de miles de árboles de distintas especies.

La plantilla: Hasta los 50 empleados

Otro de los puntos claves del nuevo contrato es que marca un mínimo de trabajadores. En la actualidad la adjudicataria tiene 31, que deberán ser subrogados, pero la empresa que se haga con el servicio deberá contar con una media de 50, que podrán ser 47 en la temporada baja y 52 el resto del año.

Ecoetiquetas. Otra de las buenas prácticas que promueve el contrato es la potenciación de la compra verde y de productos con ecoetiquetas y distintivos ecológicos, de baja toxicidad y con pocas emanaciones corrosivas, irritantes y sofocantes.

186 unidades de maquinaria es el mínimo exigido, en lugar de las 166 que se marcan en la actualidad. Tendrán que tener motores híbridos o que garanticen una mínima emisión de gases y ruidos.

Consumo de agua. A pesar de que el agua empleada en estos cometido será por cuenta del Ayuntamiento, la empresa no deberá utilizar más que la estrictamente necesaria, poniendo especial cuidado de que no se produzcan pérdidas, porque ese exceso correrá a cargo de la adjudicataria.

3 centímetros será altura máxima del césped y la hierba de las zonas verdes. Se estable un plazo máximo entre siegas de 8 días de marzo a octubre (ambos inclusive) y de 12 días de noviembre a febrero.

Inventario. La empresa deberá presentar un nuevo inventario completo e integral de todas y cada una de las zonas verdes, que se actualizará de forma continua.

588.235 euros es la partida destinada a mejoras en diversas áreas ya existentes.