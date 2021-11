El contrato para arreglar el nuevo auditorio se adjudica este año para abrir en verano

La concejala de gobernanza, Paula Alvarellos, avanzó esque el proyecto para proceder al arreglo de las deficiencias que presenta el nuevo auditorio de Magoi podrá salir la licitación antes de que finalice el año, "tendo en conta o avanzada que se atopa a súa elaboración".

El Concello de Lugo decidió suspender el contrato con la empresa adjudicataria anterior debido a las continuadas demoras en las que incurría a la hora de incorporar las consideraciones de los técnicos municipales al respeto de las soluciones más adecuadas para arreglar las más de 200 deficiencias con las que fue entregado el inmueble.

"Nestes momentos o proxecto se atopa case finalizado polo que agardamos poder abrir o procedemento de contratación dos traballos antes de que remate o 2021 co obxectivo de que as obras estean executadas antes do próximo verán", anunció Alvarellos.

Las primeras estimaciones económicas apuntan a que la administración local tendrá que invertir más de 400.000 euros en el arreglo del auditorio.