El contrabajista Ron Carter será la estrella del Festival de Jazz de Lugo

Ron Carter (Michigan, 1937) actuó en el Festival de Jazz de Lugo en 2004. Transcurridos 15 años y 18 discos volverá a hacerlo este 14 de noviembre en el mismo marco, en el mismo escenario y en la misma semana del mismo mes. El contrabajista acompañó a Miles Davis, Thelonious Monk, Wes Montgomery, Cannonball Adderley y toda el resto de figuras que uno podría ver en la cúpula celeste del jazz.

Solamente no ha dejado de tocar en estudios desde entonces. Tiene 82 años. La cabeza mantiene su flujo, cada vez mejor encauzado; los dedos son menos ágiles,pero responden a cada nota. Docena y media de álbumes en tres lustros son una parte del universo cuando el nombre de Ron Carter figura en 2.228 créditos de discos, con una media de 38 por año.

La primera vez, en 1960, miraba con la misma serenidad que ahora, pero tenía 23 años. Su barba era tan negra como su piel. Le divertía darse un aire europeo, adornarse con un sombrerito estampado en tartán escocés y una pipa con forma de saxofón como las que estaban en la colección de George Simenon, deudoras de Conan Doyle.

Compartió escena con Miles Davis y Thelonious Monk

Desde hace décadas llenó su armario de trajes escuros, tan sobrios como elocuentes. Carter recuerda antes de cada actuación que el negro fue su condena y salvación. En 1955, con 18 años, se ganó una beca con pulso y con esfuerzo. El director ruso expatriado Leopold Stokowski lo eligió para la Orquesta Filarmónica de Rochester. "Después de un ensayo, Stokowski se me acercó y me dijo que le encantaría tenerme en su orquesta, pero que era improbable porque yo no tenía el color correcto", cuenta. Sobre el escenario viste siempre el color correcto.

Su seriedad y su precisión lo han llevado a participar en dos millares de registros, como líder o como acompañante de otro. Esa laboriosidad fue reconocida en 2015 por el libro Guinness —el notariado de las vanidades—. Está destacado como el bajista de jazz que más grabó en la historia.

Carter venía haciendo giras en trío —junto a un pianista y a un guitarrista—, aunque para la actual amplió a cuarteto al incorporar un batería para dar solidez al directo.

Ron Carter sigue en el bop, habitualmente innovando y siempre reacio a desaparecer como hizo aquella Laura Palmer para la que grabó la banda sonora de la serie Twin Peaks.