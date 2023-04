La continuidad del paro, pendiente de la reunión con Sanidade

La huelga de médicos gallegos cumple este martes una semana y su continuidad depende ahora de la reunión que los representantes de CESM, el sindicato convocante, mantendrán en la tarde de este miércoles con los de la Consellería de Sanidade. Después de insistir en que solo se sentaría a negociar con la mesa sectorial y no singularmente con una central (CESM no tiene representación en la mesa en estos momentos, aunque concurrirá a las próximas elecciones con CSIF por lo que previsiblemente la tendrá), la Administración cambió este lunes de idea, un giro del que informó el sindicato.

El presidente de CESM en Galicia, Ramón Barreiro, y el secretario general, Enrique Marra López, anunciaron el lunes en Santiago de Compostela que acudirán a ese encuentro con disposición de desconvocar el paro "temporalmente" si se alcanzan "unos acuerdo de mínimos". Esto supondría que se cumpliesen "al menos dos, tres, cuatro objetivos" de la tabla reivindicativa. "Estaríamos encantados. Nuestro objetivo no es la huelga por la huelga, son una serie de medidas de manera urgente", indicaron.

Recordaron que, de hecho, algunas de esas demandas –como la jornada de 35 horas semanales, el aumento del pago de las guardias y el abono del complemento específico para trabajadores que compatibilicen su actividad en la pública y en la privada– ya se aprobaron en "otras comunidades" y "sin llegar a la huelga". Por eso, insistieron en que pretendían "negociar sin necesidad de tener un conflicto abierto y prolongado". Reiteraron que Galicia es la comunidad "que peor está tratando a los médicos de toda España", lo cual "favorece la fuga de profesionales".

Por su parte, Sanidade insistió después en que "o o 75 por cento das medidas da súa táboa reivindicativa están en marcha ou acordadas". Entre otras, cita las agendas cerradas de entre 31 y 40 huecos al día para Primaria –aunque CESM pide entre 25 y 30–, el complemento de turnicidad, mejoras retributivas o un compromiso de revisión de condiciones laborales y retributivas de los MIR.

Sin embargo, insiste en que la reducción de la jornada a las 35 semanales, frente a las actuales 37,5 horas, no se encuentra "en las posibilidades reales" porque, ante el déficit de especialistas, "tendría consecuencias en la lista de espera". Sanidade va a la reunión con intención de negociar, dice, pero recuerda que antes de que se iniciase el paro negoció hasta tres documentos con CESM "y ninguno les valió".

Cancelaciones

El anuncio de que al fin se produciría ese encuentro se conoció en una jornada en la que volvió a repuntar el seguimiento de la huelga y con los hospitales ya muy resentidos. Desde que se inició el paro, se han cancelado en el conjunto de la comunidad 1.643 operaciones. La situación está empezando a cambiar porque ya no solo se suspenden intervenciones porque el personal de servicios quirúrgicos esté secundando el paro, sino que se posponen porque hay centros demasiado llenos como para asumir ingresos programados.

Es el caso del Hula, donde este lunes se empezaron a retrasar algunas cirugías por falta de espacio para nuevos pacientes. Una semana de huelga se traduce en que, especialmente en algunos servicios, se han dado altas contadas por lo que la ocupación es muy superior a la de la media de estas fechas.

Medicina Interna, el servicio más movilizado del hospital y uno de los responsables de un mayor número de camas, tenía el lunes sobre 120 pacientes cuando lo normal para estas fechas sería entre 70 y 80. La ocupación de Interna también está por las nubes en Burela, donde el servicio es igualmente el que registra un mayor seguimiento de la huelga y donde también se han dado contadísimas altas desde que arrancó el paro hace una semana.

Al margen de las intervenciones, se han cancelado casi 20.000 consultas externas y 1.500 pruebas diagnósticas en el conjunto de la comunidad.

Las quejas por parte de los pacientes afectados se suceden, ya que sea una operación, cita con el especialista o prueba, la mayoría llevan tiempo aguardando por un acto médico del que se enteran que no se va a producir una vez que se encuentran ya en el hospital.

De la misma manera que no todos los servicios de los hospitales se han movilizado de igual manera, tampoco lo han hecho de forma homogénea en todas las áreas. En Lugo, por ejemplo, el lunes volvió a subir de forma clara el seguimiento de la huelga, de forma que se convirtió otra vez en la segunda área con mayor respaldo.

Casi el 16% de los facultativos del área lucense secundaron este lunes la huelga, solo superados por los del área de Vigo, donde un 16,78% respaldaron el paro. Les siguieron las de A Coruña-Cee (12,75%), Ourense-Verín-O Barco de Valdeorras (12,40%), Pontevedra-O Salnés (9,43%), Santiago-Barbanza (9,34%) y Ferrol (7,27%).

Una movilización de batas blancas excepcional

Los médicos en huelga trasladaron este lunes su movilización desde la puerta de los hospitales hasta el centro de Lugo, en una marcha que reunió a varios centenares de ellos –según cálculos de la Policía Local, a unas 450 personas– y que fue, con diferencia, la más concurrida de este colectivo en las últimas décadas.

Partió de la casa consistorial después de que Hugo Ágreda, delegado sindical de la CESM, leyera un comunicado en el que reconoció que los facultativos están "sobrepasados por sus condiciones laborales" y que es ese descontento y hartazgo el principal elemento movilizador para secundar el paro, más allá de las medidas concretas que reclama su sindicato. "La carga es enorme. Siempre temes equivocarte con algo porque no te hayas podido parar un minuto más con un paciente", aseguró una de las médicas asistentes.

Antes de comenzar la marcha, la alcaldesa, Lara Méndez, y el delegado del Gobierno en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro –este lunes en su primera visita oficial a Lugo desde que asumió el cargo– pidieron un breve encuentro con Ágreda para conocer de primera mano las demandas de los médicos pero este se negó, instado por algunos manifestantes. "No hay que reunirse con políticos, esta es una movilización profesional", le recordaron.

"Sin dignidad no hay sanidad" fue uno de los lemas coreados o inscritos en la pancarta. Áurea Quintero llamó la atención con la suya en la que reconocía que le daba "pena" el estado en el que llega su nieta, pediatra del Hula, a casa tras una guardia. "He venido yo porque ella hoy no puede ya que está trabajando", explicó.

La marea blanca coreó consignas sobre las deficiencias del sistema por A Raíña, Praza de Ferrol –donde compañeros del centro de salud salieron a concentrarse en solidaridad– y frente a la Xunta.

A la marcha acudieron médicos del hospital de A Mariña. Portaban pancartas con la foto, nombre y especialidad de compañeros que no podían estar presentes ya que asumían servicios mínimos.

Unos 165 médicos del área sanitaria de Lugo respaldaron este lunes el paro, de los que cerca de 50 son residentes en formación en los hospitales y centros de salud de la provincia. Primaria, que empezó con escaso respaldo del paro, lo aumentó en los últimos días, fundamentalmente por la movilización de los pediatras.