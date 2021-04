Continúa este sábado a campaña 'O noso Mercado é un agasallo'

A concelleira de Participación e Servizos á Veciñanza, Cristina López, lembrou que este sábado continúa a campaña O noso Mercado é un agasallo na Praza de Abastos e no Mercado Municipal.

López explicou que "esta promoción tivo unha gran acollida na campaña de Nadal do ano 2020, e seguimos a traballar nela para promocionar as compras na Praza de Abastos e o Mercado Municipal, achegando estas instalacións e os productos que se poden atopar nelas a toda a veciñanza".

A campaña Este Mercado é un agasallo ten lugar o primeiro e o terceiro sábado de cada mes

A concelleira explicou que "durante as mañás dos días de promoción, as persoas que fagan compras cun importe superior a 40 euros nos distintos postos da Praza e do Mercado poderán achegarse ao posto habilitado cos seus tiques de compra para recibir un agasallo".

Tamén afirmou que "na Praza e no Mercado atopamos produtos de calidade, ao mesmo tempo que recibimos a atención persoal das e dos distintos profesionais de cada posto".

A edil nacionalista destacou que o comercio local demostrou "a súa importancia durante a crise sanitaria”, e afirmou que "neste momento é máis importante que nunca colaborar na reactivación económica e social, para o que o pequeno comercio se volve imprescindible".