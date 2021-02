Continúa o plan para apaciguar o tráfico nos entornos escolares de Lugo

O tenente de alcalde e concelleiro de mobilidade e infraestruturas,, xunto co concelleiro de Infraestruturas Urbanas, Alexandre Penas, visitaron os novos pasos de peóns elevados que se comezaron a realizar estes días, seguindo co plan de calmado de tráfico en entornos escolares iniciado poladesde a chegada ao goberno municipal. "Buscamos un tráfico calmado, aumentando a seguridade da veciñanza da contorna e das nenas e nenos que diariamente asisten aos colexios durante o curso", afirmou Rubén Arroxo.

Nesta fase realizaranse elevacións nos pasos de peóns da avenida Ramón Ferreiro e Aviación Española, nas proximidades do Colexio Rosalía de Castro, en Venancio Senra, atendendo á zona do novo colexio do Sagrado Corazón e na rúa Erín complementando os dous pasos de peóns realizados previamente na contorna dos colexios Illa Verde e Fingoi. O tenente de alcalde explicou que "no caso da rúa Erín, para aumentar a seguridade da contorna, desplazarase o paso de peóns a un punto con maior visibilidade".

A área de mobilidade inviste 48.279 euros nesta intervención, "que permitirá que a práctica totalidade dos entornos escolares da cidade conten cun tráfico calmado", afirmou Rubén Arroxo, que engadiu "desde o goberno municipal avanzamos cara a un Lugo no que as persoas sexan o centro da mobilidade, cun tráfico calmado e menos vehículos a motor nas rúas".