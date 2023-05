La contaminación acústica es "un veneno invisible" que provoca un deterioro en la calidad de vida y en la salud de los ciudadanos y requiere "planes de acción concretos" de las administraciones públicas y el respaldo de todos los ciudadanos, asegura Yomara García Viera, presidente de la asociación Juristas contra el Ruido.

Esta organización participó, junto con la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (Ceav), la Federación Nacional Contra la Contaminación Acústica y en Defensa del Patrimonio (Facuspat), la Federación de Asociaciones Contra el Ruido y la Sociedad Española de Acústica (Sea), en la Campaña contra el Ruido 2023 que culminó coincidiendo con el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido, que se celebra cada último miércoles de abril desde 1996.

Todos ellos habían convocado a más de 2.600 asociaciones y entidades nacionales relacionadas con el sector a un minuto de silencio hace unos días para dar conciencia de las molestias y los daños que generan tanto en las personas como en los animales e incluso en los bienes materiales los excesos acústicos del "tráfico, las terrazas, los gimnasios, los aparatos de aire acondicionado, los extractores, los festivales, los botellones o los gritos vecinales", entre otros factores.

"Los ciudadanos están siendo sometidos a una tortura acústica" debido a la vulneración de las normativas vigentes, que "no se aplican debidamente ni en tiempo ni en forma", denuncia García, "con expedientes que se dilatan durante meses o que acaban caducando, mientras la gente sigue sufriendo sin que se resuelva el problema".

"El ruido mata" y esto es un hecho que "en el caso de España empeora año tras año", como muestran las cifras de atención sanitaria, ya que solo en la comunidad de Madrid están registrados unos 6.000 ingresos urgentes anuales relacionados con problemas generados por la desmesura acústica –que implican unos gastos de 83 millones de euros– y, entre la población mayor de 65 años, se le considera la causa de hasta 280 muertes cada año, según análisis efectuados por el Instituto de Salud Carlos III.

La misma entidad concluye que el ruido también esta relacionado con los ingresos hospitalarios de salud mental de urgencia en general para todos los grupos de edad y, en el caso de Madrid, supone un porcentaje del 5,5 % del total de ingresos anuales. La realidad es que, aparte de la sonoridad de las calles, mayor en grandes ciudades, en las pequeñas urbes también puede ser grave si la fuente del mismo es constante o se produce de noche.

Aviso de la OMS

Aún más, la Organización Mundial de la Salud advierte que mil millones de jóvenes se encuentran actualmente "en riesgo de padecer pérdida auditiva" y García lamenta que el exceso de ruido "destroza familias y acorta la vida", puesto que está vinculado con afecciones como "la demencia, el ictus, las enfermedades cardiovasculares, la depresión, la ansiedad e incluso el absentismo laboral y escolar".

Son problemas que "durante mucho tiempo han sido ignorados de forma general, salvo por quienes los sufrían", o bien han sido "minimizados achacándolos a circunstancias extraordinarias, concretas o temporales" e incluso en ocasiones considerándolos "irresolubles".

Por ello, las organizaciones incluidas en la Campaña contra el Ruido han pedido "superar la ambigüedad" y aplicar "una acción decidida" tanto de las administraciones públicas como de la ciudadanía.

Este planteamiento urge a los emisores de contaminación sonora a "introducir la variable acústica desde el inicio, con el adecuado aislamiento y acondicionamiento que permiten hoy en día las mejoras técnicas disponibles", así como al cumplimiento de las obligaciones legislativas y al respeto de los derechos de los demás en favor de "la salud y la pacífica convivencia".

Marcos Rossi, jefe de otorrinolaringología del Hula: "En ciudades industrializadas tienen problemas de oído tres de cada cuatro habitantes"

¿Cuándo afecta el ruido al oído? ¿A partir de qué límite?

El ruido, definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un sonido desagradable y molesto, es bien sabido que es perjudicial para la audición. El nivel de ruido recomendado por la OMS es el inferior a 65 decibelios (dB). A partir de 85, ya existe riesgo de hipoacusia (pérdida auditiva) si se perpetua en el tiempo. Las exposiciones por encima de 100 dB ya entrañan un riesgo de hipoacusia inmediata. Se pueden dividir los traumatismos acústicos tras la exposición a fuentes sonoras de elevada intensidad en dos. Agudos: ocurren tras una exposición a un ruido único de muy alta intensidad (por ejemplo, un petardo). Crónicos: el daño auditivo se desarrolla de manera gradual durante años por estar expuesto a niveles perjudiciales de ruido de manera continua o intermitente.

¿Hay más pacientes con pérdidas de audición por el ruido?

Se calcula que una tercera parte de la población mundial y 3 de cada 4 habitantes de ciudades industrializadas tienen algún grado de pérdida auditiva como consecuencia de la exposición a sonidos de alta intensidad.

¿Perciben más pérdidas de audición entre jóvenes por el uso de auriculares?

El uso de auriculares para escuchar música a volúmenes elevados puede producir que aparezcan hipoacusias a edades más tempranas. Por tanto, no debe superarse ese límite de 85 dB (la mayoría de los dispositivos actuales ya incorporan medidas de aviso cuando se supera este nivel). ¿Cuántas consultas e ingresos suponen al año los problemas de audición causados por el ruido? No dispongo de un dato fiable de cuántos pacientes con trauma acústico acuden a nuestras consultas

¿Habitualmente se dan más problemas en las grandes ciudades que en las de un tamaño como el de Lugo?

En las ciudades más industrializadas, existe un mayor ruido habitualmente de tráfico o en el trabajo (fábricas). Aunque tampoco debemos olvidarnos de los lugares de ocio como conciertos o discotecas.

¿Son muy graves las patologías del oído causadas por el ruido? ¿Pueden ser reversibles o algunas son definitivas?

Cuando la exposición al ruido es repetida, la lesión que produce en el oído interno da lugar a una pérdida auditiva irreversible. En un principio afecta a las frecuencias agudas, y después ya en fases más avanzadas afecta a las frecuencias conversacionales y es más invalidante. Estas pérdidas de audición dificultan la comunicación y se conoce que tiene otros efectos negativos sobre la salud (estrés, insomnio o dificultad de atención y aprendizaje). Además, suelen asociarse a acúfenos que también afectan a la calidad de los pacientes. Por tanto, el tratamiento para el traumatismo acústico crónico se basa en la prevención frente al estímulo sonoro, empleando las medidas adecuadas de protección acústica.

La Policía Local sale a intervención diaria

Los ruidos nocturnos en viviendas particulares y en locales de ocio de Lugo movilizan prácticamente a diario a la Policía Local, convertida en la última esperanza de muchos lucenses que no pueden conciliar el sueño por las molestias que les ocasiona algún vecino. Las denuncias ciudadanas por esta problemática han ido en aumento y los agentes realizan cada semana alrededor de media docena de intervenciones a requerimiento de los afectados.



...Y no son todas

Según fuentes de la Policía Local, cuando alguien llama a sus oficinas es porque "ya no aguanta más", por lo que sospechan que los problemas de ruido son mucho mayores pero no se denuncian.



Entre 600 y 30.000 euros

Cuando se abre un expediente sancionador por infracción a la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente y Contaminación Acústica, las sanciones económicas a las que tienen que hacer frente los responsables son cuantiosas. De hecho, tal como explica la Policía Local, la multa mínima en estos casos es de 600 euros y la máxima alcanza los 30.000, según la gravedad del caso, donde pesa mucho si hubo reincidencia.



También animales

Otra de las quejas habituales es la derivada del ruido que causan los animales domésticos, generalmente los perros. "Llama mucha gente porque los animales están en balcones o terrazas y ocasionan molestias, y también cuando sus propietarios los dejan solos en la vivienda y no paran de ladrar", según comenta el portavoz de la Policía Local.



30 decibelios

Los decibelios permitidos son diferentes según la estancia y la hora. Si se mide con el sonómetro en el dormitorio, el ruido de noche no puede superar los 30 decibelios, pero en el salón o zonas comunes, el límite es 35. Cuando hacen la prueba, los agentes eliminan además cualquier ruido que pueda falsear los resultados. "Desconectamos las luces, cerramos puertas y ventanas y buscamos un silencio total", afirman. Con las condiciones adecuadas, realizan tres mediciones de 5 segundos, con tres minutos de diferencia, y un programa informático las analiza y arroja el resultado final. El manejo del sonómetro requiere una formación especial, con lo cual en cada uno de los turnos trabaja un agente especializado.