"Tengo la certeza de que me contagié en el bus, sé que no pudo ser en ningún otro sitio porque no tuve contacto con nadie durante el tiempo que estuve en Madrid", explica un lucense que fue diagnosticado de coronavirus después de uno de los cribados que hizo Sanidade a los pasajeros de un autobús que cubre la línea Madrid- A Coruña.

El joven explica que fue a Madrid el pasado día 24 y que, ese mismo día, tanto él como otros viajeros se quejaron en la estación por lo lleno que iba el bus, en el que todas las plazas estaban ocupadas. "Lo que nos dijeron es que no nos preocupásemos porque desinfectaban con ozono", explica.

Asegura que en Madrid no quedó con nadie. Hizo el viaje para hacer un examen de oposiciones y se alojó en un hotel muy próximo al centro donde se celebró, de manera que no tuvo que usar el metro u otro medio de transporte. En el aula solo había otros tres opositores más y se sentaron con mucha separación entre sí, usando mascarilla en todo momento por lo que entiende que las posibilidades de contagio son nulas.

Como no quería correr ningún riesgo de contagiarse porque vive con sus padres y no quería exponerlos al virus, explica que limitó al máximo las salidas. "Comía siempre en la habitación yo solo". apunta.

Regresó en bus el viernes 26 de marzo y la historia se repitió. "El bus volvía a ir lleno, sin separación alguna. Eso te pone en contacto con todos los pasajeros, pero como, además, se va subiendo y bajando gente nueva en cada parada, las posibilidades de contagio aumentan. Aunque vayas con mascarilla, estas nunca te protegen del todo si pasan tanto tiempo con tanta gente. Solo hay una parada en Ponferrada donde te puedes bajar para cambiarte de mascarilla", explica.

"En el viaje de ida yo y otros viajeros nos quejamos y nos dijeron que no nos preocupásemos, que usaban ozono", asegura

El martes día 30 recibió una llamada de Sanidade para participar en un cribado porque se había detectado un positivo en el bus en el que había viajado de regreso a Lugo. No tenía síntomas en ese momento, pero empezó a percibirlos poco después. El día 31 le confirmaron el positivo.

"Puse una reclamación ante la empresa por permitir que los buses vayan así de llenos, con lo que no se cumplen las medidas de prevención", apunta y se reconoce molesto por el hecho de que trascienda la información de que no está claro si los dos positivos detectados a raíz del inicial se contagiaron en el viaje o ya se subieron al bus infectados pero sin síntomas. Dice que no tiene ninguna duda de que se contagió durante el trayecto a Lugo.

DOS BUSES MÁS. Sanidade cribó en el entorno de Semana Santa a gran parte de los pasajeros de otros dos buses llegados de Madrid a Lugo sin encontrar positivos. El primero se hizo después de que una mujer que viajaba en él manifestase síntomas cuatro días después del viaje. El segundo, a raíz de que otra viajera, sin síntomas, recibiera la noticia de que una amiga con la que había estado en Madrid había dado positivo. Ella se hizo una PCR y comprobó que también se había infectado.

Sanidade se encuentra con dificultades para rastrear esos casos porque muchos viajeros no adjuntan su número de teléfono verdadero al comprar el billete.