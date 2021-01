El contador individual de calefacción costará unos 300 euros por vivienda

La obligación de instalar contadores individuales de calefacción en edificios con calefacción central –recogida en la nueva norma aprobada por el Gobierno el pasado 4 de agosto– supondrá para cada propietario un gasto entre los 300 y los 400 euros, según estima, una de las empresas administradoras de fincas que operan en Lugo.

El Real Decreto de Contadores Individuales en los Edificios permitirá a cada propietario pagar solo por lo que consume en calefacción y no una cuota por vecino dentro del recibo de la comunidad como sucede en aquellos edificios donde hay calefacción central.

El nuevo decreto, aprobado con seis años de retraso, entró en vigor el pasado 7 de agosto y da a los dueños de las viviendas un plazo máximo de adaptación de tres años que varía según la zona de la que se trate. En Lugo, por ejemplo, todos los edificios con calefacción central, construidos antes de 1998, deberían disponer de contadores individuales en el año 2022. Los posteriores a esta fecha ya están obligados a disponer de contadores individuales por el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios.

Es importante ir pidiendo presupuestos, dado que las obras deberían hacerse en verano

Hasta el momento, los propietarios lucenses de pisos con calefacción central se lo están tomando con bastante tranquilidad. En Fincas Muralla, afirman que "solo dos o tres comunidades" se dirigieron al administrador para pedir presupuesto. Mientras tanto, los administradores de fincas realizan labores de información.

"Hay de plazo hasta 2022 y, por lo tanto, no hay apuro. Sin embargo, sí es conveniente ir pidiendo presupuestos sobre todo para poder hacer las obras en verano dado que habría que dejar el edificio sin calefacción y los trabajos pueden durar un mes. Así que de mayo a agosto deberían hacerse las obras", explica un empleado de Fincas Muralla.

DISTINTOS PLAZOS. Los plazos para hacer la instalación de los contadores individuales de calefacción vienen recogidos en la normativa según distintas zonas que están definidas en el Documento Básico de Ahorro de Energía, incluido en el Código Técnico de la Edificación.

En Lugo, hay de plazo hasta 2022. En cambio, en otros lugares de España, más cálidos, el tiempo que da el Gobierno para instalar los contadores individuales es bastante más amplio.

"Hay sitios de España donde tardarán todavía años en hacer esta obra", afirman desde la empresa Fincas Muralla.

Frío en ocho de cada seis viviendas

Un ocho por ciento de los hogares gallegos pasará frío este invierno al tener una temperatura media inferior a 17 grados debido a su situación de pobreza energética, según un informe elaborado por el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España y el Grupo Mutua de Propietarios.



46 de cada 100, es decir casi la mitad, registran una temperatura igual o inferior a 19 grados, lo que demuestra que no están bien climatizadas.

El nuevo sistema puede ahorrar más de un treinta por ciento de cada factura

La Asociación Empresarial Lucense de Fontanería, Calefacción y Afines (Alufonca) corrobora el hecho de que la nueva norma de los contadores individuales de calefacción no preocupa, de momento, a los propietarios de viviendas en Lugo. "Non hai moita demanda nesta cuestión. Algún chamou para que lle informáramos pero hai tempo. Persoalmente, penso que non está moi claro que as comunidades estean polo labor de poñer os contadores individuais", opina Julio Olmo, técnico de la asociación de calefactores.

El ahorro que se conseguirá en calefacción con los contadores individuales puede llegar al 30% o más. "O aforro pode ser de máis dun 30%, porque desta maneira cada propietario pode axustar a temperatura que necesita na súa vivenda mediante unha válvula termostática que permitirá, á súa vez, controlar o consumo e aproveitar o calor. Calcúlase que a rendibilidade nótase aos catro anos", comenta Julio Olmo.

Este técnico recuerda que el próximo año todas las comunidades con calefacción central deberán tener firmado el proyecto de instalación de contadores individuales para después acometer las obras que, en algunos casos, pueden ser complicadas. "Nalgúns edificios é complicadísimo porque non hai espazo para colocar os contadores e tamén hai que romper tabiques", afirma.

En toda la provincia, se calcula que hay unos mil edificios con calefacción central, alimentados la mayoría con gasóleo como combustible