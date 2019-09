Venres 4

20.00 ▶ Pregón a cargo de Os Pelúdez, na Casa do Concello.

20.30 ▶ Os Pelúdez entre nós + Xigantes e Cabezudos+ Charanga Terra Chá + Reviravolta no pregón.

20.45 ▶ Fogos de artificio.

21.00 ▶ XXX Aniversario da Milagre de San Vicente que bota viño polos pes e non pola frente, na Praza do Campo.

21.00 ▶ Pasarrúas da charanga Terra Chá pola Rúa da Raíña, Praza Maior, Rúa Nova e Praza da Soidade.

21.00 ▶ Pasarrúas de Revirolta pola Praza Maior.

21.00 ▶ Concerto de Xosé Lois Romero & Aliboria, na Praza Santa María

22.00 ▶ Concerto de Sés, na Praza Horta do Seminario. Ás 21.00 teloneiros Milesios.

22.30 ▶ Espazo Hip Hop/Urban Music, na Praza da Soidade, coas actuacións de DL Blando, KRK 002, Happy 004 e Sad Gonsales e JCL + DJ Set con Lagh0st, Tekilas e Beauty Pikete.

23.00 ▶ Concerto de Familia Caamagno, na Praza de Santa María.

23.00 ▶ Verbena coa orquestra Suavecito, na Praza Maior.

00.30 ▶ A Duendeneta, na Praza do Campo Castelo.

Sábado 5

10.45 ▶ Recepción oficial á corporación do Concello de Ferrol, na Casa do Concello.

11.00-13.30 ▶ O San Froilán Tecedeiro, actividade participativa de cestería a cargo da asociación Corazóns Artesáns, no Parque Rosalía de Castro —en caso de choiva trasladarase á carpa da Praza da Soidade—.

11.15 ▶IX Desfile de Gando San Froilán. Percorrido: tramo peonil da Ronda da Muralla, Praza da Constitución, Campo Castelo, Praza Maior e Bispo Aguirre. Grupo acompañante Arrincadeira Folk + Pelúdez e familia.

12.00 ▶ Ofrenda da corporación a San Froilán, na catedral, acompañados polos Campeiros de San Xoán do Campo.

12.00 ▶ Pasarrúas dos Trastiños de Castelo por Albeiros e As Gándaras.

12.00 ▶ Concerto da Banda Filarmónica de Lugo e Rianxo, na Praza de San Marcos.

13.00 ▶ Concerto de Por mi Swing, na Praza de Santa María.

13.00 ▶ Sesión vermú a cargo do grupo Los Mustélidos, na Rinconada do Miño.

13.00 ▶ Os Pelúdez entre nós pola Praza Maior e o recinto feiral.

13.00 ▶ Pasarrúas dos Xardois por Mártires de Carral, Dinán, San Roque e Montirón.

13.00 ▶ Pasarrúas da charanga Son do Miño por Recatelo, Puro Cora, Vila de Foz e recinto feiral.

13.30 ▶ Sesión vermú a cargo de Untides, na Praza do Campo Castelo.

17.00 - 02.00 ▶ SanFroidance, na Praza da Soidade, coas actuacións de Mandruka, Bush Doctors, Erin, Marvin L, Dj Limbo, Fonkid, Rendi Nue e Gama. Presentado por Narci Rodríguez. Primeiro Campionato Nacional de Scratch en xiradiscos portables.

17.00 ▶ XVII Festival de Cultura Tradicional, organizado pola asociación cultural Cantigas e Frores.

18.45 ▶ Verbena galega d’antes. Obradoiro aberto para aprender os bailes da verbena con Xabier Iglesias. Contará coa actuación de Airiños da Freba e os Danzantes do Xeito. Espectáculo participativo ao que se pode ir caracterizado dos anos 40 e 50, no templete da Praza Maior.

18.30 ▶ Pasarrúas de Folquiada por San Marcos, Bolaño Ribadeneira, San Froilán e Nova.

19.30 ▶ Pasarrúas de Caivanca pola Avenida da Coruña, desde A Medusa ata as prazas Viana do Castelo e Agro do Rolo.

20.00 ▶ Pasarrúas dos Xílgaros de Lugo + Xigantes e Cabezudos polo recinto histórico.

19.00 ▶ Pasarrúas da charanga Amigos de Manolo por Recatelo, Puro Cora e recinto feiral.

19.00 ▶ Pasarrúas da charanga O.T. por Mártires de Carral,San Pedro, Progreso, San Marcos e Rúa Nova.

21.00 ▶ Concerto de Música Nuda, na praza de Santa María. Ás 20.00 teloneiros Sigilu.

22.00 ▶ Concerto de La Habitación Roja, na Praza Horta do Seminario. Ás 21.00 teloneiros Berta Franklin.

22.30 ▶ DJ Roberto Tempo, na Praza do Campo Castelo.

23.00 ▶ Concerto de Def con Dos, na Praza de Santa María.

23.00 ▶ Verbena coa orquestra Arizona, na Praza Maior.

00.30 ▶ Os Festicultores polo recinto histórico.

Domingo 6

11.00 ▶ Feira de antigüidades e coleccionismo na Rúa da Raíña. Todo o día.

11.00-13.30 ▶ O San Froilán Tecedeiro, no Parque Rosalía de Castro —en caso de choiva trasladarase á carpa da Praza da Soidade—.

11.30-14.00 ▶ XXI Mostra de Música Tradicional Galega do Domingo das Mozas, coa Asociación de [email protected] [email protected], polo recinto histórico. Participan A Gaita de Sarandón; A Requinta de Xián; Boudebou Gaiteiros; Cántigas e Frores; Faíscas de Solobeira; Gómes Mouro; Lagharteiras; Os Estrobos; Os Monifates; A Volta do Agro; Pandereteiras de Amigos da Gaita; Pandereteiras de Ultreia; Pandereteiras Ergutío; Par de par; Río de Anxo e Tumba e dálle.

11.30 ▶ Recepción na Casa do Concello á Asociación do Traxe Galego de Santiago + Traxandaina

de Lugo. Paseo e exhibición ata o Parque Rosalía de Castro.

12.00 ▶ Concerto da banda de música de Outeiro de Rei e da de Santana de Figueira da Foz, na Praza de Santa María.

12.15 ▶ Pasarrúas da charanga Compango por Quiroga Ballesteros, Praza da Soidade, Tinería, Miño, Praza do Campo e zona dos viños.

12.30 ▶ Ofrenda floral a Rosalía de Castro por parte de María Reimondez, coa participación de Cántigas e Frores.

12.30 ▶ Pasarrúas de Abrente dende a Porta de Santiago, pola Rúa Santiago, ata a Calzada da Ponte.

12.30 ▶ Pasarrúas dos Picorruchos pola Avenida Adolfo Suárez e o barrio do Sagrado Corazón.

12.30 ▶ Pasarrúas de O Feitizo pola Praza da Milagrosa, Camiño Real, Rúa Mallorca e Avenida da Coruña.

13.30 ▶ Sesión vermú a cargo de Bello & Bedu, na Praza do Campo Castelo.

13.30 ▶ Sesión vermú a cargo de Muddy Dolls, na Praza da Soidade. 17.00-21.00 ▶ Continúa o San Froilán Tecedeiro.

17.30-18.30 ▶ Continúa a XXI Mostra de Música Tradicional Galega do Domingo das Mozas, polo recinto histórico.

18.30 ▶ Festival da XXI Mostra de Música Tradicional Galega do Domingo das Mozas, coa Asociación de [email protected] [email protected]

18:30 ▶ Concerto de Maraghotas, na Praza de Santa María.

19.30 ▶ Concerto de Lagharteiras, na Praza de Santa María.

21.00 ▶ Concerto de Tanxugueiras, na Praza de Santa María.

22.00 ▶ Concerto de Dulce Pontes, na Horta do Seminario. Ás 21.00 teloneiros Batital.

23.00 ▶ Verbena coa orquestra Cinema, na Praza Maior.

Luns 7

12.00 ▶ Pasarrúas de Nubeiro Lugo por Progreso, Raíña, San Marcos, Praza de Ferrol, Campo Castelo, San Pedro e Mártires de Carral.

12.00 ▶ Cultura e tradición no Camiño a cargo de Traxandaina no Cantiño Nemesio Cobreros.

12.00-20.00 ▶ Demostración de fiado de lá e tecido a cargo de Bolboreta Fiandeira, obradoiro de bordado ao aire por Pilar Couso e tear por Traxandaina.

17.00-20.00 ▶ O Mago Antón no Magomóbil, na Praza Arquitecto Fernando de Casas Novoa. Pases a cada hora.

17.30 ▶ Sesión de tarde coa orquestra Acordes, na praza Maior.

18.30 ▶ Os Pelúdez entre nós na sesión de tarde da orquestra, na Praza Maior.

20.00 ▶ Cultura e tradición no Camiño, no Cantiño Nemesio Cobreros , actuación musical a cargo de Suso Vaamonde e Xosé Lois Romero ‘24 instrumentos musicais galegos’.

20.00 ▶. Pasarrúas da charanga DGT pola Ruanova.

20.00 ▶. Concerto de Ship of Fools, na Praza da Soidade.

21.00 ▶. Concerto de Ray Gelato & The Giants, na Praza de Santa María. Ás 20.00 teloneiros Los Zorros.

21.00 ▶ Concerto de Manu Happy, no Seminario Menor.

Martes 8

11.00 ▶ Cultura e tradición no Camiño a cargo de Traxandaina, no Cantiño Nemesio Cobreros.

11.00-20.00 ▶ Obradoiro ‘Polos Pés’, elaboración de zocos con material reciclable a cargo de María Xosé Martínez; Alberto Geada, zoqueiro tradicional, e tear por Traxandaina.

11.30 ▶ Pasarrúas da charanga A Vaka Pinta pola Rúa Quiroga Ballesteros (Mercado Municipal e Praza de Abastos) e Praza de Santo Domingo.

17.00-20.00▶ O Mago Antón no Magomóbil, na Praza Arquitecto Fernando de Casas Novoa. Pases a cada hora.

19.00 ▶ Pasarrúas de Treboada por Quiroga Ballesteros, Santo Domingo, Doutor Castro, Praza Maior e Bispo Aguirre.

20.00 ▶ Presentación do número 16 da colección San Froilán dos Devanceiros ‘Barriga verde na prensa’ de Xaime Iglesias, no Vello Cárcere.

20.00 ▶ Concerto de Mr. Hathaway na Praza da Soidade.

21.00 ▶ Concerto de Shica & Gutman, na Praza de Santa María. Ás 20.00 teloneiros Iria Estévez Atlántica.

Mércores 9

11.00 ▶ Cultura e tradición no Camiño a cargo de Traxandaina, na Praza Cantiño Nemesio Cobreros.

11.00-20.00 ▶ Obradoiros de Cianotipias, impresión de imaxes en papel, e de bastidor para nenos a cargo de Inés Rir e tear por Traxadaina.

12.00 ▶ Entrega de premios do XV Concurso de Tapas de Lugo, no MIHL.

13.00 ▶ Pasarrúas da charanga Viño Branco por San Marcos, Santo Domingo, Doutor Castro, Praza Maior e Bispo Aguirre.

17.00-20.00 ▶ O Mago Antón no Magomóbil na Praza Arquitecto Fernando de Casas Novoa. Pases a cada hora.

18.00 ▶ Letra das festas.Popurrí de orquestras, bises e verbenas. A Revista Oral do San Froilán, organizada pola sección de literatura de tradición oral da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, no Vello Cárcere. Coordinan e presentan Lois Pérez e Antonio Reigosa.

19.00 ▶ Pasarrúas de Airiños do Neira pola Fonte dos Ranchos, Castiñeiro e Lamas de Prado.

20.00 ▶ Cultura e tradición no Camiño, na praza Cantiño Nemesio Cobreros, actuación musical a cargo de Davide Salvado, Fransy González e Cibrán Seixo.

20.00 ▶ Pasarrúas de Raíces do Campo por Puro Cora, Recatelo e recinto feiral.

20.00 ▶ Concerto de The Old Project, na Praza da Soidade.

21.00 ▶ Concerto de Joan Garriga i el Mariatxi Galáctic, na Praza de Santa María. Ás 20.00 teloneiros Filophóbicas.

21.30 ▶ Verbena coa orquestra París de Noia, na Praza de Augas Férreas.

Xoves 10

12.00 ▶ Cultura e tradición no Camiño a cargo de Traxandaina, no Cantiño Nemesio Cobreros :

12.00-20.00 ▶ Obradoiro de gaitas a cargo de Lis Latas; de percusión e zanfonas por Xaneco Tubío; de restauración e fabricación de instrumentos de corda por Germán Arias; de tear por Traxandaina e de tear baixo por Inés Rir.

17.00-20.00 ▶ O Mago Antón no Magomóbil, na Praza Arquitecto Fernando de Casas Novoa. Pases a cada hora.

19.00 ▶ Actuación para público familiar de ‘Rojo’ de Mireia Miracle, na Praza Maior.

20.00 ▶ Cultura e tradición no Camiño a cargo de Traxandaina, no Cantiño Nemesio Cobreros. Concerto didáctico de Abraham Cupeiro.

20.30 ▶ Pasarrúas de Perkusiona, Batería da Unidade polas Fontiñas e Montirón.

20.30 ▶ Pasarrúas da charanga Os Jalácticos por Augas Férreas, Estrada da Granxa, Campos Novos, Alfonso X e Acea de Olga.

20.00 ▶ Concerto de El Último Burro, na Praza da Soidade.

21.00 ▶ Concerto de Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, na Praza de Santa María. Ás 20.00 teloneiros Kalte Sonne.

22.00 ▶ Poptour Festival 2019 con Javier Gurruchaga (Orquesta Mondragón), Miguel Costas (exSiniestro Total e Aerolíneas Federales), Bernardo Vázquez (The Refrescos), Cómplices, Joaquín Padilla (exIguana Tango, La Ruleta de la Suerte) y Santi Sánchez (La banda del Capitán Inhumano). Ás 21.00 teloneiros Forget La France.

23.00 ▶ Verbena coa orquestra El Combo Dominicano, na Praza Maior.

23.00 ▶ Concerto de Nao, na Praza de Santa María.

Venres 11

11.00 ▶ Cultura e tradición no Camiño a cargo de Traxandaina, no Cantiño Nemesio Cobreros.

11.00-20.00 ▶ Obradoiro de alfarería a cargo de Antón Román e de cestería por Idoia Cuesta. Grupo de Zanfonas da Tradescola de Lugo. Tear por Traxandaina.

12.00▶ Pasarrúas de Biouteiro Astelu polo recinto histórico.

18.30▶ Pasarrúas de Son de Lugh polo recinto histórico.

19.00 ▶ Espectáculo itinerante para público familiar ‘Ulterior, el viaje’ de Tiritirantes. Inicio e final no Seminario Menor e percorrido polo recinto histórico.

20.00 ▶ Cultura e tradición no Camiño a cargo de Traxandaina, no Cantiño Nemesio Cobreros. Actuación da asociación cultural A Volta do Agro.

20.30 ▶ Gala de El Progreso ao Deporte Lucense, no auditorio municipal Gustavo Freire.

20.30 ▶ Actuación de Arrhytmia, na Praza da Soidade.

20.30 ▶ Pasarrúas da charanga Unión Phenosa + Xigantes e Cabezudos pola zona dos viños.

21.00 ▶ Os Pelúdez entre nós pola zona dos viños.

21.00 ▶ Concerto de Jay Jay Johansson, na Praza de Santa María. Ás 20.00 teloneira Laura La Montagne & Pico Amperio.

22.00 ▶ Concerto de Don Patricio, na Horta do Seminario.

22.30 ▶ III Concurso Miss Deusa 2019, na Praza da Soidade.

23.00 ▶ Concerto de Michelle David & The Gospel Sessions, na Praza de Santa María.

23.00 ▶. Verbena coa orquestra Costa Dorada, na Praza Maior.

00.30 ▶ Duendeneta, na Praza da Soidade.

Sábado 12

11.00 ▶ Feira de antigüidades e coleccionismo na Rúa da Raíña. Todo o día.

11.00 ▶ Inauguración da Volta ao Medievo, a carón da catedral. Feira Medieval organizada polos antigos alumnos da Escola de Arte e Superior de Deseño Ramón Falcón.

11.30 ▶ Concerto da Banda Municipal de Música de Lugo, na Praza de Santa María.

12.30 ▶ Pasarrúas de Foliada de Bosende + Xigantes e Cabezudos polo Campo Castelo, Praza Constitución e Bretaña.

13.00 ▶ Pasarrúas da charanga Tambukada por Recatelo, Puro Cora, Vila de Foz e recinto feiral.

13.00 ▶ Sesión vermú da orquestra D´Moda, na Praza Maior.

13.00 ▶ Volta ao medievo ‘Os Cegos no Camiño Primitivo’ Encontro de romanceiros medievais, cegos e lazarillos. Con actuacións de Luis Caruncho e Chus Iglesias, grupo de zanfonas da Tradescola, Maese Seis Dedos, Grupo Tundal e Carlos do Viso. Nas prazas do Cantiño, Maior, Santa María, Pío XII e Campo.

13.00 ▶ Concerto de Funkombo, na Praza do Campo Castelo.

13.30 ▶ Sesión vermú de Wireless, na Praza da Soidade.

13.30 ▶ Sesión vermú na Rinconada do Miño, con Carta de Ajuste.

17.00 ▶ Espectáculo para público familiar ‘OhLimpiadas’ da Compañía Sincronacidas, na Praza Maior.

18.30 ▶ Pasarrúas de Treboada do Baixo Miño por San Marcos, Bolaño Ribadeneira, San Froilán e Nova.

19.00 ▶ Concerto de Casey Driessen, na Praza de Campo Castelo.

20.00 ▶ Pasarrúas de Xaora polo recinto histórico.

21.00 ▶ Concerto de Mastodonte, na Praza de Santa María. Ás 20.00 teloneiros Infrarroja.

22.00 ▶ Concerto de Los Enemigos, na Praza Horta do Seminario. Ás 21.00 teloneiros Trinitá.

23.00 ▶ Verbena coa orquestra D’Moda, na Praza Maior.

23.00 ▶ Concerto de Montefusco, na Praza de Santa María.

22.30 ▶ Electronic Lucus Fest, que contará coas actuacións de Dj Frisco & Marcos Peón, Manu Chady, Galician Army, Jako Rove e Miguel Palacios, na Praza da Soidade.

00.30 ▶ Os Festicultores percorrerán o recinto histórico, a zona dos viños e as rúas do Miño e Tinería.