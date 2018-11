La consulta de la jueza del tarot, de 'White Friday'

Nuevos anuncios con el mismo número de teléfono, ya desprovistos de la imagen de mujer victoriana que los adornaba, promocionan que la consulta de la jueza del tarot vuelve a estar activa. En los últimos días aparecieron pasquines (como el que ilustra esta información) en los parabrisas de coches, en la zona de los juzgados. Como novedad se ofrecen "recetas de magia blanca", en un particular White Friday.

En esta nueva etapa del negocio, ya consentido en cierto modo por el Consejo General del Poder Judicial, el despacho de la "tarotista" también se abre a "las consultas telefónicas2, no solo presenciales como en la primera época, donde la propia magistrada María Jesús García, jueza de Vigilancia Penitenciaria de Lugo, echaba los arcanos mayores a sus clientes a cambio de entre 15 y 20 euros (subió el precio cuando le aumentaron las visitas).

Hace dos meses, la propia jueza asumió ante el CGPJ estas prácticas de cuestionable ejemplaridad. No era fácil negarlas, ya que en la instrucción del expediente tuvo acceso a las pruebas documentales grabadas por este periódico, solicitadas expresamente por el Promotor de la Acción Disciplinaria y que no arrojaban sombra alguna de duda. Sin embargo, matizó que solo leía el futuro en contadas ocasiones, cuando no lo hacía su asistente, que era en verdad quien llevaba el aspecto adivinatorio. El expediente se cerró sin ningún castigo para la magistrada, en una apretada votación de 4 a 3 de los magistrados del CGPJ.

¿Y por qué no seguir con el negocio? Eso debieron pensar en la consulta, por lo que lanzaron una nueva campaña publicitaria estos días utilizando el mismo soporte: pequeñas notas en los coches aparcados. Los papeles están impresos en el idéntico tipo de letra y, como los primeros, ofrecen al público incluso atención "los fines de semana" y "sin límite de tiempo".

Pese a que no se difundieron públicamente y que solo fueron empleadas como método de prueba, las grabaciones con cámara oculta fueron invalidadas por el Consejo. El argumento principal es que habían sido grabadas en su domicilio particular, una vivienda de la avenida Ramón Ferreiro de Lugo. El CGPJ no investigó si en realidad era su domicilio. De hecho, también se la ve habitualmente en otro inmueble situado 20 números más adelante.

En cualquier caso, sea ahora ella o su asistente el tarotista, el negocio vuelve a estar abierto. Entre tanto, María Jesús García sigue al frente de su juzgado. Un abogado que recientemente fue a consultar la situación de un cliente encarcelado confirmó que el asistente estaba presente en el despacho mientras trataban asuntos profesionales, y que incluso opinaba sobre ellos.