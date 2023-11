Consuelo Neira: "As mulleres chegan danadas e o noso traballo é volver facelas fortes"

Unhas cen mulleres e medio cento de nenos pasan cada ano polo Centro de Recuperación Integral para Mulleres vítimas de violencia de xénero (CRI). Dependente da Secretaría Xeral de Igualdade, está situado en Santiago, pero atende mulleres de toda Galicia e dende ese servizo da Xunta coordínase tamén a rede galega de acollida, que asiste ás que corren perigo e deben ser sacadas das súas casas e realoxadas. Atención psicolóxica, social, axuda legal ou terapia ocupacional forman parte do programa de reconstrución de mulleres que levan a cabo e que proba que esas mulleres poden renacer e deixar atrás o horror, di Consuelo Neira.

Que mulleres poden acudir ao Centro de Recuperación Integral para Mulleres vítimas de violencia de xénero (CRI)?

Calquera muller que sufra maltrato pode acudir a nós, non precisa sequera ter denunciado previamente. Atendémolas antes de que denuncien porque hai mulleres que o que necesitan antes que nada é un lugar seguro onde poder verbalizar o que lles está a pasar. Hai que ter en conta que o proceso xudicial é largo e duro e soportar iso é difícil. Moitas necesitan estar listas antes de afrontar ese paso, porque se atopan nun estado psicolóxico crítico.

Que as decide a acudir ao CRI?

Hai mulleres ás que lles custa dar o paso e só o dan cando pasa algo xa moi serio. Vemos mulleres que viven aguantando, pensando que "se non me meto con el, se non fago ruído... igual non pasa nada e poderei soportalo". E, tras esa forma de vivir sostida no tempo, chegan aquí moi danadas. Despois de moito tempo de non contar, de non recoñecer o que pasa, de querer incluso protexelo a el, cústalles moito botar para fóra o que lles pasa.

Como é a resposta en canto empezan a recibir atención?

Ás veces é duro. Ás veces están contando e pensando que fixeron mal cousas. A nós tócanos ser empáticas e axudar. Só faltaría que a vítima pense que ela foi quen fixo as cousas mal! Temos que lograr que entren, que se sintan nun lugar seguro e que se queden con nós. No CRI, a que acaba de chegar é sempre prioritaria e adaptamos incluso os nosos horarios ao que ela necesite.

Como se 'rescata' unha muller que sofre violencia machista?

O noso traballo consiste en volver facelas fortes. É moi importante a reconstrución da persoa, que volva facer unha vida como a que facía antes da violencia. Ves que cando chegan perderan o gusto por todo, por ler, polo ocio, polos amigos... A violencia tenas marcadas e apartadas, querendo crer que así o agresor as deixará tranquilas, e apartánse do seu mundo e do que lles gustaba. Por iso, o traballo de todo o equipo é importante, pero o da terapeuta ocupacional resulta moi decisivo na recuperación.

Hai recaídas?

Non hai moitas. O que si temos son mulleres que chegan e xa non son só vítimas do primeiro agresor. Hai casos de mulleres que están sufrindo ao segundo maltratador e algunhas van polo terceiro. Por iso é moi importante o traballo da terapeuta para reconstruir a persoa.



Como hai que entender esas recaídas?

Seguramente hai que traballar máis na reconstrución da persoa. Pensamos que quizais eses casos de mulleres que volven caer nun novo maltratador débense a que esa segunda relación veu moi precipitada e tamén inflúen ás veces aspectos como os ambientes. Por esta razón, nalgúns casos movemos un tempo as mulleres, para que poidan trabar novas relacións distintas ás do seu ámbito habitual e así facilitar esa reconstrución. Igualdade da Xunta ten moitas líneas de axuda e estamos para axudar.

A violencia contra a muller dáse en todos os ámbitos, pero ven perfís máis habituais?

Non hai perfís, o que notamos é que a idade media das que piden axuda está baixando. Agora temos varias mulleres na vintena, incluso unha por debaixo, e antes acostumaban estar por riba dos 30.



Atenden mulleres de toda Galicia. Chegan igual as do ámbito rural que as do urbano?

O acceso aos recursos é diferente no rural. Hai servizos sociais que nos chaman, pero o problema é que a dispersión da poboación fai que moitas veces as mulleres tarden en pedir axuda, porque están máis illadas. Por eso, a Secretaría Xeral da Igualdade ten un convenio cos taxistas para facilitarlles acudir aos servizos. E se o precisan, nós tamén lles damos atención telefónica ou por videoconferencia se poden, algo que nos permite vernos a cara, que é moi importante. Pero é certo que percibimos que as mulleres das áreas rurais máis afastadas das provincias de Lugo e Ourense chegan menos ao servizo.

Canto tempo tarda unha vítima en recuperarse?

Non hai prazo. Cada caso é distinto, pero a experiencia dinos que o máis habitual é que a reconstrución dure entre 12 e 18 meses. Nós estamos con elas o tempo que necesiten. E o que si se pode dicir é que da violencia se sae e que, dende logo, hai que deixala atrás, porque se non é imposible vivir.



O dano físico é terrible e unha grande ameaza, pero o psicolóxico pode ser máis duradeiro?

O dano físico é iso, físico, pero o psicolóxico é o máis habitual e é moi grave. É un problema moi serio polas secuelas que deixa, e encima pode ser difícil de demostrar. É un dano que pasa na intimidade e hai que empatizar moito coas vítimas e crelas para empezar a curalas. É tan doado crelas! Chega con miralas para ver a dor.



O traballo que fan coas vítimas abarca moitos aspectos e hai que cambiar en certo xeito a cabeza das mulleres que sofren maltrato. Como se fai iso?

Hai que pór o foco, por un lado, no maltratador, que é o que ten o problema. A orixe de todo está nel e non vale aceptar escusas como que bebeu ou estaba afectado porque perdeu o traballo... As mulleres aceptan moitas veces esas escusas e disculpan o agresor. Hai tamén presión sociais, familiares... A reacción e a denuncia chegan moitas veces cando ven que o perigo alcanza os fillos. E á hora de afrontar a reconstrución da vítima hai que abarcar todo o que ela precise, dende a alimentación ao ocio. Hai mulleres que abandonaron todo o que lles gustaba, xa fora o deporte, a música ou calquera outra cosa. Hai que recuperar os gustos e relacións, metémolas en cursos de formación, en programas de inserción laboral... Hai que darlles o que necesiten e incluso as acompañamos facer os trámites que teñan que facer.



Pode haber nas víctimas falta de autoestima como punto de partida do maltrato?

Coñezo esas teorías, pero eu non vexo que as mulleres teñan eivas e se alguén ten a autoestima baixa non me vale que se use iso maliciosamente na sua contra. Unha muller vítima non é unha muller eivada e nada xustifica o maltrato.