Los constructores recurren a la alcaldesa porque la Policía Local multa por las obras

La falta de mandos en la Policía Local que firmen los planes de tráfico y seguridad que necesita cualquier actuación que directa o indirectamente afecte a la vía pública está poniendo contra las cuerdas a empresas, a particulares y al propio Ayuntamiento y este miércoles motivó una reunión de urgencia entre el presidente y el gerente de la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción (Apec) y la alcaldesa, Lara Méndez, por el bloqueo a la actividad y las "amenazas" que, según aseguran los empresarios, están recibiendo por parte de la Policía Local.

Varias empresas que hacían trabajos en la calle, en algunos casos privados y en otros para el Ayuntamiento, recibieron notificaciones de sanciones y advertencias del riesgo de ver incrementadas las multas si reinciden. Es el caso de una empresa que trabaja de forma habitual para el Concello y este miércoles tenía previsto empezar a cerrar las zanjas que hay abiertas en la Avenida da Coruña desde hace más de un mes, a raíz de reparaciones de fugas de agua. Desistió tras recibir un aviso de que la multa podría ser mayor porque sería una reiteración de infracción. Hace semanas fue apercibida porque supuestamente carecía del permiso necesario para el arreglo que estaba haciendo de una calle.

La situación llevó a intervenir a la patronal, que salió razonablemente satisfecha de la reunión con Méndez. La alcaldesa les aseguró que pueden trabajar con todas las garantías porque la fórmula que buscó el gobierno para tratar de salvar la falta de mando policial está avalada por el jefe de la asesoría jurídica. Los planes están siendo elaborados en el departamento de Enxeñaría y firmados por el jefe, que según la normativa estatal es competente. "Non cabe dúbida algunha sobre a competencia técnica dos enxeñeiros de camiños para a elaboración de informes ou plans de ordenación do tráfico e regulación da circulación", señala la asesoría jurídica. Además, este funcionario es profesor de Enxeñaría do Tráfico en la Escola Politécnica de Lugo.

CSIF pide la RPT, que mejora sueldos, y que se dote a la Policía, pero niega conflicto y atribuye los problemas a la precariedad del cuerpo

Por otro lado, en la distribución organizativa municipal, el servicio de Enxeñaría, y en concreto su jefe, ya viene asumiendo determinadas funciones en relación con la ordenación de tráfico y la señalización, sin perjuicio de las funciones propias de la Policía Local.

Los planes de de ordenación de la circulación y seguridad pasan, además, el dictamen de la comisión de tráfico, de la que forma parte el responsable de la Policía Local, por lo tanto la unidad policial encargada de ejecutar y hacer cumplir los planes puede conocerlos previamente y formular las observaciones que considere, explica el gobierno. Ante la falta de jefe de Policía, jubilado el mes pasado, y de mandos (los dos inspectores están de baja), acude el oficial o policía que ejerce de jefe de turno. Hasta el momento se celebraron tres comisiones y en una de ellas el responsable policial no estuvo porque el gobierno no consiguió notificárselo, según explicó.

Una vez la comisión aprueba los planes de tráfico, el concejal de infaestructuras les da forma mediante decreto. Paralelamente, la alcaldesa remitirá un decreto a todos los departamentos municipales que se pueden ver afectados informándoles del procedimiento que se ha establecido.

Por otro lado, Méndez explicó a los constructores que los agentes inician el expediente de sanción pero que es el negociado de Policía el que lo tramita y el que verá si hay infracción o no.

Hasta diciembre, los planes de tráfico eran elaborados por el gabinete policial correspondiente, pero su responsable se jubiló y al no haber jefe de Policía su firma tampoco puede ser suplida por este. El sindicato CSIF pone en duda que la alternativa que buscó el gobierno sea válida. Asegura que entre la documentación que aportaron algunas empresas que fueron multadas no figuraba plan de tráfico y sostiene que la Policía solo está cumpliendo con su obligación de hacer cumplir la ley. "Si cae un niño o un anciano en una zanja después nos dirán que no hacemos nuestro trabajo", alegan los agentes.