El constructor seguirá litigando con la Diputación de Lugo por los solares de Paradai

El revés judicial que acaba de recibir el constructor Julio Pérez, que hace años compró a la Diputación de Lugo parcelas edificables en Paradai con el compromiso de que la institución gestionase ante el Concello el plan para poder edificar, no le frenará en su intento o bien de recuperar el dinero que pagó por el suelo o de que el organismo provincial cumpla con su acuerdo y logre la aprobación del plan parcial para desarrollar esta zona.

El constructor reclamó en el juzgado que la Diputación le devolviese los más de 900.000 euros que pagó hasta ahora por las parcelas, en la primera de las tres aportaciones que tenía que hacer, y que sumaban 3,5 millones de euros, pero la reclamación fue desestimada al considerar que lo que se dirimía era un asunto civil y que por tanto le corresponde pronunciarse a otra jurisdicción.

Batalla judicial

Y seguir la batalla judicial por esa vía es lo que con gran probabilidad hará el recurrente, según explicó a este periódico. Porque en este momento sigue sin tener noticias de la Diputación Provincial sobre en qué estado está la tramitación del plan para poder construir, añade.

"Eu son un cidadán normal, un autónomo que empezou a cotizar no ano 1962. Fixen un pequeño patrimonio e teño que seguir pelexando ata o final porque os meus fillos seguen aí. Eu cumprín co trato e agora será a Deputación quen teña que responder, que foi quen non cumpriu. Eu son un pequeno empresario, non un político, que se deixen de pelexas entre dereitas e esquerdas", pedía este miércoles, en alusión a la trifulca política que se desató la semana pasada, cuando el presidente de la Diputación, José Tomé, calificó de "pelotazo" la venta de este suelo realizada por la institución en el último mandato del popular Francisco Cacharro.

La denuncia causó sorpresa porque la venta se hizo a través de un concurso público y además contó con el aval de los socialistas que hasta entonces formaban parte de la Diputación y que lideraba José Ramón Gómez Besteiro, que después sería presidente de la Diputación y hoy es el secretario general del PsdeG, según recordaron los populares.

"Agora din que é o Garañón II, pois bueno. A min que máis me dá facer edificios de oito pisos que de catro, o que pasa é que con pouca altura non colle a edificabilidade que lle deron a ese polígono", afirma el promotor. Se trata de una zona atravesada por el río Rato, por lo que hay ámbitos en los que no se puede edificar.

Pérez señala que la situación del sector de la construcción y de la economía en general ha cambiado mucho desde que se hizo con la propiedad de este suelo, pero su interés sigue siendo poder construir, asegura. "É ao que me dediquei toda a vida!". "E se non se pode construír, que me devolvan o diñeiro e que poñan todas as parcelas para parque", concluye.

La Diputación, por su parte, no reaccionó a la sentencia y se limitó a indicar, como hizo el martes, que sus técnicos siguen trabajando para sacar adelante el plan parcial necesario para poder edificar en la zona.

Las alternativas: litigio o plan urbanístico

El constructor apuntó este miércoles a que acudirá a la vía civil a mantener su reclamación a la Diputación. No obstante, la sentencia del juzgado contencioso-administrativo número dos de Lugo puede ser también recurrida ante el TSXG.

Respecto a la situación en que se encuentra la tramitación del plan parcial, el gobierno provincial explicó este martes que sus técnicos están trabajando en la propuesta y que, no obstante, la Lei do Solo de Galicia faculta al constructor para impulsar la aprobación del planeamiento urbanístico.

Sin embargo, el hecho de que este sector de suelo figure en el PXOM como de iniciativa pública ofrece dudas sobre las posibilidades reales de que el promotor pueda promover el plan parcial sin necesidad de modificar esa condición en el plan general de urbanismo.

La operación urbanística, que ha acabado en los juzgados, es muy antigua aunque siga sin materializarse y ha dado lugar a una polémica después de que el actual presidente de la Diputación asegurara que acababa de tener conocimiento del proyecto, la pusiera en cuestión y la calificara de pelotazo. Los terrenos están junto al parque de Paradai.