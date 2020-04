La construcción y la industria de Lugo recuperan en parte la actividad fabril

La capital lucense dejó este lunes de ser una ciudad desértica. Sus dos pulmones industriales, O Ceao y As Gándaras, retomaron en parte su pulso fabril. Francisco Dorado, que preside la patronal común a ambas zonas, en las que hay unas 350 empresas que emplean a más de 5.000 personas, cifró en “un 60%” la actividad, tras las dos últimas semanas en las que esta no llegaba al 20% debido a la hibernación decretada por el Gobierno central.

“En las rotondas, en las que no había circulación, los vehículos ya tenían que esperar a que pasasen otros”. Ese era la imagen, según describía Francisco Dorado, que reflejaba este lunes la relativa vuelta a la actividad en los polígonos de O Ceao y As Gándaras.

Este empresario criticaba el “descontrol” existente en esta vuelta parcial a la actividad por la falta de mascarillas. “Ni nos las facilitan, ni tenemos en donde comprarlas”, decía.

Esa vuelta a la actividad fue parcial ya que los dos sectores que la capitanean, construcción e industria, se vieron en parte con las manos atadas.

“Entiendo que no es fácil legislar en este momento, pero no se puede jugar así con las empresas”

CONSTRUCCIÓN. Las reformas en inmuebles habitados fueron excluidas, aunque la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción (Apec) aclara que no en todos los casos. Esta patronal cifra en unos 3.000 los trabajadores del sector, tanto por cuenta propia como ajena, que no han podido volver a las obras. Eso supone más de un tercio de los de toda la provincia —hay unos 3.700 autónomos y otros 4.500 asalariados—.

Esa exclusión que se conoció en la noche del pasado domingo, a raíz de una disposición del Ministerio de Sanidad publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tiene efectos colaterales sobre el sector metalúrgico, que provee a esas reformas.

SIDEROMETAL. El portavoz de la Asociación Provincial de Comerciantes e Industriales del Metal de Lugo, Víctor Ferreiro, afirmaba que la actividad es “muy limitada” en este sector debido a esa exclusión de última hora. En el caso de su empresa, aseguraba que está trabajando a “un 30%” de su capacidad.

“Entiendo que no es fácil legislar en este momento, pero no se puede jugar así con las empresas”, criticaba Víctor Ferreiro, que apostillaba que “si una empresa no trabaja, se muere”.

AUTÓNOMOS. En esta situación inédita provocada por la pandemia del nuevo coronavirus los trabajadores de las actividades declaradas no esenciales están esperando como agua de mayo las ayudas anunciadas. Es el caso de los autónomos. Algunas mutuas han respondido a solicitudes que ya han sido aprobadas y que hoy cursan orden de pago de la prestación extraordinaria del 70% que les corresponde por el cese de actividad por fuerza mayor.