Consternación en A Milagrosa: "Cristina era moi alegre e vital"

El barrio de A Milagrosa está conmocionado. El crimen de Cristina Cabo Buján, de 42 años y que aparecía en la noche del domingo muerta a cuchilladas en un inmueble de la calle Quiroga, ha generado entre los vecinos una profunda consternación. "Dolor" y "sorpresa" son dos de los adjetivos más repetidos este lunes, en el que algunos vecinos reconocían estar todavía en shock y no lograr asimilar lo sucedido. "Era unha persoa moi alegre, moi vital", comenta a El Progreso un conocido de la víctima, que destaca que todo el mundo "quería ben a Cristina" porque era "moi dulce e amable".

A despensa do avó Francisco, el negocio que regentaba en la Rúa Mallorca, está este lunes cerrado y en su reja han colocado velas y varios ramos de flores. Hasta la puerta de esta tienda de agricultura ecológica se acercaron a lo largo de toda la mañana, incrédulos, amigos y clientes de Cristina. "No me lo puedo creer", decía un habitual del establecimiento, "todos la apreciaban mucho en el barrio".

"No podía ser más generosa de lo que era, ni más buena gente. Esto es incalificable, asesinada a cuchilladas en su casa. Qué sentido tiene esto"

Además de dolor, otro sentimiento estaba a flor de piel en el entorno de la tienda: la incertidumbre. La ausencia de detenidos y todas las incógnitas que rodean al crimen llevaban a varios de los allí presentes a preguntarse insistentemente "¿qué habrá pasado?".

Los vecinos de la calle Quiroga: "Nunca esperas que algo así pase tan cerca"

"Esta es una zona tranquila y nada te hace pensar que pueda pasar algo así". Con estas palabras se expresaba un residente de la calle Quiroga, vecino de Cristina Cabo Buján, que añadía que nunca habría imaginado que "algo así" pudiese pasar "tan cerca".

Al igual que en el entorno del negocio de la víctima, los vecinos del inmueble siguen sin asimilar lo sucedido.

La víctima pertenecía a la Plataforma Feminista de Lugo

Cristina Cabo, leyendo el manifiesto de la marcha del 8-M en Lugo en 2021. SEBAS SENANDE

La presidenta de la Plataforma Feminista de Lugo, Ana Torrón, ha indicado este lunes que la mujer asesinada pertenecía a este colectivo e incluso había leído parte del manifiesto de esta organización durante la celebración del Día Internacional de la Mujer en la capital lucense en marzo de 2021.

Torrón recordó que la víctima, Cristina Cabo Buján, era "una mujer muy comprometida" y activa en la organización, por lo que ha relatado que todas sus compañeras están "absolutamente destrozadas" ante un suceso "que no tiene nombre".

"Esta madrugada lo supimos y todavía no lo podemos creer. Era una mujer preciosa, no podía ser más generosa de lo que era, ni más buena gente. Esto es incalificable, asesinada a cuchilladas en su casa. Qué sentido tiene esto", lamentó.

"Era una persona comprometida socialmente. Que hizo un montón de cosas por la ciudad. Mucha gente la conocida. Era alegre, comprometida y generosa. Lo tenía todo. Esto es inexplicable", concluyó.

En cuanto a las posibles motivaciones de este crimen, reconoció que la organización está "esperando a ver qué dice la Policía", ya que todas las hipótesis están abiertas y no se descarta ninguna posibilidad.

"No sabemos nada. No podemos decir nada hasta que exista una versión oficial", insistió.