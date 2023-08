"Considero que hay que potenciar el turismo deportivo en la ciudad"

ENTRE LOS NUEVOS rostros del ejecutivo lucense, el de Jorge Bustos destaca por su juventud. Entró en la corporación municipal como número 6 de la candidatura socialista pese a presentarse como independiente, y se ha estrenado como concejal asumiendo Xuventude e Deportes. Este emprendedor —ingeniero civil especializado en dirección de proyectos— con experiencia deportiva en el Emevé parecía destinado a esa concejalía, y los pronósticos se cumplieron.

¿Cómo ha sido su entrada en la política municipal?

No llevo ni cien días, pero en este tiempo me he sentido muy arropado por todos, tanto por mi equipo como por la oposición y los diferentes colectivos que rodean esta casa. Para mí es una oportunidad para demostrar que la gente joven puede asumir puestos de responsabilidad. Siempre le estaré agradecido a Lara [Méndez] por haber confiado en mí.

¿Cuáles han sido sus primeras acciones en estas últimas semanas?

Acabo de llegar y tengo que ponerme al día. Lo primero que he hecho ha sido reunirme con los técnicos municipales para conocer sus funciones. En base a eso estamos trabajando para que en estos cuatro años el área siga mejorando. Lo que se ha hecho está muy bien, pero yo quiero dar un paso más allá. Actualizarse y mejorar es parte del sentido de la vida, no podemos quedarnos estancados.

Con su formación académica y experiencia profesional, ¿no se siente algo encasillado y desaprovechado en la concejalía de Xuventude e Deportes?

Yo tengo un perfil muy polivalente. Soy ingeniero, pero también hago deporte desde los seis años y estuve en el CEI-Nodus tres años como emprendedor. Es verdad que las quinielas me situaban en áreas relacionadas con urbanismo, emprendimiento y deportes, pero al final se hizo el equipo conforme a la experiencia de cada uno para un mejor rendimiento y a mí me asignaron la responsabilidad de Xuventude e Deportes. Estoy muy contento y no veo que mis conocimientos técnicos estén desaprovechados porque son muy transversales. De hecho, en el área de Deportes estoy aplicando conceptos de ingeniería.

Hablaba de ir un paso más allá para seguir mejorando. ¿Sabe ya en qué sentido?

Ahora mismo estoy estudiando diferentes escenarios y consultando con los técnicos. También estoy hablando con entidades deportivas y asociaciones para entender sus necesidades y poder establecer unas líneas estratégicas de trabajo que nos permitan ir mejorando poco a poco. Para ayudar a la gente hay que escucharla.

Una vez iniciado ese proceso de escucha, ¿ha llegado a alguna conclusión sobre las necesidades de los lucenses, sobre todo jóvenes?

En Lugo tenemos un deporte excelente, con unas buenas instalaciones que facilitamos de manera gratuita. Esto ayuda a que los clubes crezcan y promocionen la ciudad por toda España. Este crecimiento hace que estemos trabajando en nuevos proyectos como el Lugo Sport Life.

Juventud y política: "Es una oportunidad para demostrar que la gente joven está capacitada para asumir puestos"

Respecto a este nuevo polideportivo municipal proyectado frente al centro comercial As Termas, ¿en qué situación se encuentra el proceso de licitación?

Ante la queja de los colegios profesionales, se le puso una solución. Estamos trabajando para volver a sacar la licitación. Intentaremos hacerlo lo antes posible, pero antes debemos atender prioridades como la renovación del campo de El Polvorín, que es muy usado en el período de septiembre a junio.

Siendo una prioridad, ¿cuándo se presentará este proyecto de renovación de El Polvorín?

Es una obra importan afectada. Lo presentaremos lo antes posible. A día de hoy se puede jugar y hace quince años, cuando yo era niño, el campo era de tierra y también jugábamos allí. Los clubes lo entienden y valoran el esfuerzo del Concello.

En cuanto a las actividades de Xuventude, acaban de anunciar una campaña de concienciación sobre el consumo responsable de alcohol en colaboración con la hostelería local. ¿Mantendrán esa línea de trabajo del mandato anterior?

En Xuventude tenemos el programa +Xti, que es una área delegada con financiación del Ministerio de Sanidad a través del Programa Nacional sobre Drogas. Estamos trabajando en un enfoque transversal para concienciar a los jóvenes sobre las adicciones. De hecho, esto tiene mucha relación con la práctica deportiva porque, cuando alguien comienza a entrenar con ocho o nueve años, ya se va educando en hábitos saludables y valores como la constancia y el sacrificio.

Renovación de El Polvorín: "Hay que gestionar bien los tiempos para que la actividad deportiva"

Dentro de esta transversalidad, ¿existe alguna limitación para no chocar con el área de Cultura?

Yo no veo competencia. Nosotros nos dirigimos a una franja de edad que va de los 14 a los 30 años, con actividades formativas y lúdicas que buscan la integración o la cohesión social, y Cultura al público en general. Estamos compaginados y todos trabajamos para la ciudadanía. Por ejemplo, este mes de septiembre tenemos el Urban Tour 2.0, con una batalla de gallos [competición de rapeo improvisado], pero esta iniciativa incluida en el +Xti lo que busca es concienciar a los jóvenes sobre el alcohol y otras sustancias, demostrarles que formar parte de esa cultura urbana no implica ese consumo.

Otra de sus competencias es la organización del Arde Lucus. ¿Supone la mayor carga de trabajo dentro de la concejalía?

El trabajo no se reparte de forma equitativa, sino en función de las necesidades de cada momento. En el Arde Lucus, por ejemplo, se empieza a trabajar ya para que en vísperas de la fiesta no haya demasiadas contingencias. Todavía tenemos que hacer reuniones para conocer los resultados de la última edición. Es la mejor fiesta de recreación histórica a nivel nacional y una joya para la ciudad. Va a ser un año muy duro, pero tenemos que consolidar la fiesta a nivel internacional y continuar trabajando para mejorar.

¿Se ha propuesto algún proyecto personal para diferenciarse de su antecesor?

Considero que el turismo deportivo tiene un enorme potencial. Es muy sencillo verlo. En un campeonato nacional de fútbol infantil, por ejemplo, vienen en torno a 30 equipos, con 22 jugadores cada uno, acompañados habitualmente del padre y la madre. Esto genera una retribución extraordinaria para la ciudad. En una semana se pueden juntar unas mil personas. Tenemos que seguir con la dinámica de promocionar a nuestros.