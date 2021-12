El Consultivo ve quiebra para el erario público el acuerdo del sanatorio Portela

El Consello Consultivo de Galicia, un órgano independiente de consulta sobre los actos administrativos públicos, avaló la decisión del gobierno de Lara Méndez de anular el acuerdo con José Antonio Díaz mediante el cual el Concello le cedía una parcela en Sanfiz para compensarle por el hecho de que en su día no hubiera podido derribar el antiguo sanatorio Portela y edificar en su lugar.

El órgano consultivo considera que ese acuerdo, al que las partes llegaron en 2001, cuando era alcalde José López Orozco y edil de urbanismo José Ramón Gómez Besteiro, podría perjudicar el interés público porque se suscribió sin hacer una valoración económica del concepto a indemnizar.

El Consello Consultivo señala que el convenio "resulta confuso. Emprega de xeito indistinto dous termos claves na transacción que se pretende regular (aproveitamento urbanístico e edificabilidade) que non son sinónimos". Pone énfasis en que el convenio "non define co rigor esixible o concepto que debe indemnizarse".

"A mercantil non se ve privada da súa parcela, nin da edificación existente, que de acordo co convenio, poderá destinarse a un uso dotacional privado compatible coa asistencia, hoteleiro e administrativo". En el informe también se señala que "os conceptos indemnizables non consisten na privación dun terreo ou da totalidade do aproveitamento urbanístico, senón na vinculación singular que supón a catalogación do inmoble, e que se concreta no deber de conservación do mesmo, e nunha presunta restrición do aproveitamento".

De hecho, Díaz pudo construir en el resto de los terrenos que rodean el sanatorio, un edificio que acabó vendiendo al Estado y hoy acoge la delegación del Ine.

El convenio preveía compensar a Díaz con terrenos en San Cibrao, pero estos todavía no se han desarrollado y, como en 2018 solicitó la materialización del acuerdo, el gobierno decidió transferirle una parcela en Sanfiz. Lo hizo en septiembre del año pasado, sin una valoración económica de la finca (se hizo a posteriori) y sin informe del interventor municipal, obligatorio por ley por afectar al patrimonio del Concello. El interventor detectó esa irregularidad formal tres meses después. El acuerdo había sido tomado en una junta de gobierno en la que no estaba la vicesecretaria titular, que es quien fiscalizaba que los asuntos fueran conformes.

En mayo de este año, el gobierno acordó revisar ese acuerdo de cesión. Pidió informes a varios servicios (asesoría jurídica, contratación y patrimonio y vicesecretaría) y, como todos eran favorables a la anulación, lo elevó al Consello Consultivo. La semana pasada, el gobierno anuló la cesión de la parcela, pero no informó de ello. Lo hizo el PP este lunes.

José Antonio Díaz: "Se non cobro a parcela cobrarei en diñeiro, iso téñoo claro"

El promotor José Antonio Díaz expresó su disconformidad con la decisión municipal de anular la entrega de la parcela de Sanfiz, que dice no entender porque el convenio y el acuerdo de transmisión fueron aprobados por los órganos municipales —supuestamente con los informes necesarios, recalca— y, cuando la transmisión iba a ser escriturada ante notario, el gobierno de Lara Méndez dio marcha atrás.



Díaz dice que su deseo es seguir manteniendo una buena relación con el ente municipal, como así fue en los últimos 20 años y razón por la cual no exigió la materialización del convenio hasta 2018, dice, pero tiene claro que hará valer el acuerdo de compensación al que el Concello se comprometió en 2001. "Se non cobro a parcela cobrarei en diñeiro, iso téñoo claro", advierte.



El promotor reconoce que el convenio no recoge una valoración económica del concepto a indemnizar sino la compensación correspondiente en metros cuadrados. En su momento, Díaz pagó 800 millones de pesetas (4,8 millones de euros) por el antiguo sanatorio, que luego vendió al Ine. Esta operación también fue polémica y objeto de investigación judicial porque se ignoraron informes técnicos y legales, como una oferta de 600.000 euros más barata. Esta causa fue archivada.



Díaz asegura que ahora su intención es "solventar o máis rápido posible" la materialización del convenio con el Concello. "Non me preocupa nada porque hai un compromiso adquirido", recordó. Este fue aprobado por el pleno en 2001 con los votos a favor del PSOE y del BNG y la abstención del PP, quien, aunque desde el primer momento receló del acuerdo, no votó en contra, como informó por error este periódico el miércoles.



El acuerdo de transmisión de la parcela fue tomado en 2020 por la junta de gobierno y luego se dio cuenta al pleno, pero no se debatió ni se votó.



El convenio entre Concello y promotor se firmó en 2001 después de que, en el 2000, la administración local le denegara la licencia de derribo del antiguo sanatorio, una decisión contra la que alegó la propiedad en el juzgado y en primera instancia perdió. Después recurrió al TSXG, pero las partes llegaron a un pacto antes de que se pronunciara.