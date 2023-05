Dejar atrás la patria no es fácil y conseguir asilo en un país ajeno resulta tremendamente complicado. Los requisitos para que los gobiernos concedan la protección internacional son muy estrictos y la mayor parte de las peticiones se deniegan en base a dos argumentos: que los hechos denunciados forman parte de la "delincuencia común" del país de origen y que las autoridades de dicho país ofrecen "protección eficaz" frente a dichos actos. Muchos expatriados que solicitaron asilo en Lugo vieron truncadas sus pretensiones por estos motivos.

De hecho, a nivel nacional –según los datos de la Oficina de Asilo y Refugio, dependiente del Ministerio del Interior– el año pasado se concedieron alrededor del 16% de las peticiones, lo que significa que más del 80% fueron denegadas.

Los casos que se exponen a continuación son solo algunos ejemplos de los dramas personales de muchos extranjeros que llegaron a la capital lucense con el objetivo de convertirse en asilados, pero no lo consiguieron.

El Salvador: "Las maras me quitaban la mitad del sueldo"

Un joven salvadoreño huyó de su país porque los integrantes de una mara le dijeron que tenía que pagar mensualmente 500 dólares por transitar por la zona donde vivía, lo que suponía la mitad de su salario. El hombre acabó aceptando un trabajo en China, pero cuando llevaba tres años en Pekín le dijeron que tenía que regresar a su país y tramitar el visado para poder seguir trabajando. Decidió entonces viajar a España, donde estaba su hermana mayor, y acabó en Lugo, donde solicitó asilo, pero le fue denegado. "Las maras extorsionan con una finalidad lucrativa y esas extorsiones se encuentran en retroceso en un país donde al lucha contra estas pandillas por parte de las autoridades ha aumentando en los últimos años", le respondieron.

Perú: "Le cortaron la cara a una mujer delante de mí"

Un hombre natural de Perú explicó que una mujer lo amenazaba y extorsionaba en su país, llegando a presenciar como le cortaba la cara a otra conocida, por lo que decidió huir con su familia a España y solicitó asilo en la capital lucense. La respuesta que recibió fue que la situación general peruana no puede ser considerada como de violencia de tal intensidad como para ser calificada de conflicto armado interno. "La violencia no se extiende a la totalidad del país ni afecta a toda la población, por lo que no puede aceptarse que haya una situación de violencia generalizada". Con este argumento rechazaron su petición.

Colombia: "Me amenazaban con un revólver y con navajas"

Un prestamista colombiano vio como en 2017 asesinaban a un compañero suyo de profesión y un grupo disidente de las FARC lo asaltó por la calle para decirle que le iban a ofrecer seguridad y protección en su negocio, pero a cambio de 20.000 pesos colombianos diarios, unos siete euros. Le dijeron además que si denunciaba la situación ante las autoridades matarían a su familia. El hombre pagó hasta que no pudo hacerlo y entonces lo amenazaron con un revólver y con navajas. Tras cambiar varias veces de domicilio y ser descubierto y amenazado por el grupo, el hombre huyó a España con su familia y se instaló en Lugo, donde solicitó asilo. La resolución fue desestimatoria y concluyó que "no toda extorsión o secuestro con finalidad económica es por sí sola causa suficiente para la concesión de asilo, sino que han de valorarse las circunstancias personales del solicitante, las características del grupo autor de la extorsión o la posibilidad de una protección eficaz por parte de las autoridades del propio país", entre otros factores.

Otro colombiano que tenía un cultivo de plátanos vio como miembros de una guerrilla mataban a su hermano y a sus dos tíos antes de empezar a extorsionarlo. A pesar de la gravedad de la situación, las autoridades españolas consideraron que se trataba de un grupo armado con fines de control social y económico cuya conducta delincuencial más habitual era la extorsión y el intento de reclutamiento, "sin que ninguna de estas acciones se encuadre en las finalidades protegidas por la convención de Ginebra".

Mongolia: "Mi jefe me violó 20 veces y amenazó a mi hija"

Una mujer natural de Mongolia contó en la capital lucense que trabajaba como secretaria y su jefe llegó a violarla hasta en veinte ocasiones, amenazándola con un fusil para conseguir lo que quería. También amenazó con violar a su hija de 8 años. Finalmente decidió huir de su país y se fue a París, donde tenía unos amigos, pero le denegaron el asilo y decidió trasladarse a España. Pensaba ir a San Sebastián, pero acabó en Lugo y solicitó asilo. La respuesta que le dieron fue que la persecución procedía de un agente tercero, no de las autoridades, y que la legislación de Mongolia sanciona las agresiones sexuales. Por este motivo se le denegó la protección internacional.

Cuba: "No podía trabajar por la ideología política de mi padre"

Una cubana narró que su padre pertenecía al Partido Democrático, que está en contra del Gobierno y defiende el capitalismo. La mujer trabajaba en una compañía cantando, pero la despidieron y trabajó en una cafetería, donde el jefe le descontaba arbitrariamente parte de su salario. Abrió un negocio y los inspectores le ponían multas constantemente. La mujer achacó esta situación a la ideología política de su padre y salió de Cuba con su marido y su hija. Pidió asilo en Lugo, pero se lo denegaron. La resolución explica que la problemática de Cuba, "con una restricción clara de libertades y con ciudadanos sometidos a situaciones de hostigamiento o acoso cuando muestran opiniones contrarias al régimen, no constituye causa para conceder la protección internacional".

Venezuela: "Me agredieron por ser homosexual y católico"

Un joven venezolano pidió ayuda en España tras denunciar que fue víctima de varias agresiones en Venezuela. El hombre manifestó que era católico y homosexual, por lo que fue había sido objeto de persecución en su país, donde también amenazaban a su madre y le mandaban panfletos con frases como: "te vamos a volar la cabeza y a meterte palos con púas por el culo; maldita loca". En este caso, el solicitante de asilo tenía doble nacionalidad, venezolana y colombiana, por lo que por la respuesta que obtuvo es que podía pedir protección en este último país. En Lugo, le denegaron el asilo.