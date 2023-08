Pepe Seijo, periodista de la Cadena Ser y El País de 57 años, falleció este lunes cuando estaba trabajando en la emisora de Radio Lugo.

También colaborador de El País, durante años ejerció, además, como corresponsal de Europa Press en la provincia lucense.

Después de trascender su fallecimiento, las redes sociales acumulan condolencias de compañeros de trabajo, dirigentes políticos e instituciones y organizaciones.

Entre las condolencias, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, recordó que su pasión por el periodismo "quedará para sempre". La Diputación de Lugo ha transmitido su "cariño y más profundo afecto" a familiares, amigos y compañeros del periodista. "Hoy se fue una voz que marcó la historia del periodismo lucense. Una gran persona y periodista. Hasta siempre Pepe, que la tierra te sea leve, como tú decías", transmite. También se despidió de él la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez. "Un gran profesional, unha boa persoa, que nos deixa orfos".

La Asociación de Prensa de Lugo se unió a las condolencias: "A Asociación de Prensa de Lugo sente profundamente o falecemento do xornalista Pepe Seijo. Era un excepcional compañeiro e un gran profesional, que exercía un xornalismo incisivo e á vez empático e cercano. Gozaba dun gran aprecio entre os compañeiros e entre as persoas coas que trataba, tamén polo seu particular estilo e o seu humor, cheo de sarcasmo. Pepe Seijo era unha alegría alí onde estaba e así o recordaremos. A asociación quere trasladarlle o máis afectuoso abrazo aos seus compañeiros da Cadena Ser, á súa familia e á infinidade de amizades que tivo".

También el exministro José Blanco recuerda a Seijo en su perfil de Twitter: "Lo siento muchísimo. Buen profesional y mejor amigo". Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, traslada su tristeza por la noticia del fallecimiento de "la gran voz de la radio" en Lugo. También se pronunciaron, entre otros muchos, José Ramón Gómez Besteiro, Olga Louzao, el PP y el BNG de Lugo, el CD Lugo, el Breogán o el periodista Mel Otero.

Y desde el Club Deportivo Lugo han transmitido su "profundo" pesar por la muerte de un periodista que "permanecerá en la memoria de todos para siempre".

CC.OO. ha enviado un comunicado a las redacciones gallegas en el que lamenta el fallecimiento del periodista que fue delegado del sindicato durante más de 20 años.

También el Athletic Club, equipo del que era destacado seguidor, se hizo eco en sus redes de la triste noticia.

Otras reacciones en redes sociales

