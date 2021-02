El Congreso acoge el debate sobre la creación de una unidad de UPR

Los diputados del Partido Popular, Jaime De Olano y Joaquín García Díez, acompañados de la presidenta provincial, Elena Candia, del senador José Manuel Barreiro, del portavoz del grupo provincial en la Diputación, Javier Castineira, y del viceportavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de la capital, Antonio Ameijide, trasladaron este viernes a representantes de la federación de vecinos y el portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Jorge Varela, que en la próxima comisión de interior, prevista para el 8 de marzo, se debatirá en el Congreso a petición realizada ya hace un año al Gobierno por los populares de crear una Unidad de Prevención y Reacción (UPR) en la comisaría de Lugo.

De este modo, según manifiesta el Partido Popular, recogen el sentir de estos dos colectivos que ya habían expresado la necesidad de que la ciudad albergara este servicio, pues, aseguran , "que no es de recibo que Ourense, con 25.000 habitantes menos que Lugo, sí que cuente con esta UPR", dicen.

Jaime de Olano se pregunta al respecto "donde están la alcaldesa y el BNG en este asunto" y añade, "ya no es algo que digamos los del PP, lo reclaman los vecinos del Lugo y los propios policías".

PSOE. Por su parte, la secretaria provincial del PSdeG en Lugo, Patricia Otero, aludió las críticas del PP por el traslado de la sala del 091 de Lugo, y se preguntó "onde estaba a preocupación dos deputados do PP cando se pecharon os centros de Monforte e Viveiro?".



Otero remarcó que el traslado de esta sala es un plan heredado del PP, que obedece a "unha decisión técnica que se asumió en 2017. É unha medida do Plan Estratéxico da Policía Nacional, que foi aprobado por Interior no ano 2016. É unha reorganización do servizo. É unha medida eficaz", zanjó.