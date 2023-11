Congost abordará el martes cómo afecta la autoestima a las relaciones personales

La escritora, divulgadora y psicóloga Silvia Congost, que es experta en dependencia emocional, autoestima, relaciones tóxicas y conflictos de pareja, pronunciará el próximo martes una conferencia dentro del ciclo Encontros en El Progreso.

El acto, que cuenta con el patrocinio de Caixa Rural Galega, Norvento Enerxía y Opticalia Callao, tendrá lugar a las siete y media de la tarde en el salón regio del Círculo de las Artes.

Silvia Congost (Girona, 1977), que será presentada en este ciclo por la periodista de El Progreso Vanesa Bran, disertará sobre cómo afecta la autoestima a las relaciones personales.

Por el ciclo que organiza el Grupo El Progreso han pasado desde el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y los exministros José Blanco y Miguel Sebastián hasta los historiadores Paul Preston y Julio Reboredo, el diseñador de moda Roberto Verino; la neurocientífica Sonia Villapol; la psicóloga Alejandra Vallejo-Nágera o la divulgadora Elsa Punset.

En primera persona. Una experiencia que sufrió en sus carnes le abrió los ojos y le animó a asesorar a los demás sobre cómo podían superar relaciones tóxicas.

La psicóloga catalana cuenta en su biografía que cuando se había demostrado a sí misma que "podía conseguir lo que quisiera", se vio inmersa en "una relación de dependencia emocional".

"Por mucho que lo intentaba, no lograba salir de aquella espiral tan destructiva. Me di cuenta de que ni mis estudios, ni mi experiencia ni mis conocimientos podían ayudarme a salir de allí, ni mucho menos me daban las respuestas que yo necesitaba", explica Silvia Congost, que agrega que cuando se percató de que estaba sufriendo una dependencia emocional, su vida "cambió por completo".

"Pude recuperar mi autoestima, superando aquel enganche tóxico. Lo que había vivido me indicaba cuál era mi verdadero propósito en la vida: ayudar a todas las personas que lo necesitaran a recuperar su autoestima, dejar de sufrir en relaciones de pareja tóxicas y a conseguir la independencia emocional", precisa.

Además de las exitosas conferencias que imparte por toda España, Silvia Congost es una prolífica escritora. Cuenta con una decena de obras, entre ellas 'Si duele, no es amor'; 'Cien días con Silvia'; 'Diez maneras de cargarte tu relación de pareja' y 'Personas tóxicas'.