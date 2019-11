Un conflicto laboral impide arreglar averías de agua en sábados y festivos en Lugo

Los vecinos de Rei Don García que se quedaron sin agua por una avería el sábado -un total de ocho edificios, algunos desde las siete de la tarde y otros, desde las diez- tuvieron que esperar a recuperar el suministro hasta este lunes a las once de la mañana porque el Concello no dispone de personal para averías en festivos y fines de semana. La situación se viene produciendo desde hace tiempo y muy probablemente seguirá así hasta, como mínimo, se apruebe y entre en vigor el nuevo presupuesto municipal -a principios de año si no hay contratiempos-, en el que se reservará una partida para cubrir este tipo de urgencias.

El Concello no dispone de operarios para estas situaciones porque en el verano de 2017 dejaron de hacer guardias, salvo el responsable de la brigada, que está disponible de forma permanente (menos en vacaciones), pero él solo no puede hacer más que cortar el agua allí donde se produce la fuga.

En algunas épocas, para esas urgencias el Concello recurría a empresas, una fórmula que no empleó para el caso de Rei Don García, a pesar de que la avería se produjo el sábado y se sabía que no se iba a poder arreglar con medios propios hasta el lunes. El gobierno local explicó que en fin de semana no era fácil encontrar una empresa con los medios necesarios, ya que se trataba de una tubería de fibrocemento y se necesitaba una máquina para hacer una zanja de considerables dimensiones.

El gobierno local valora contratar a una empresa fija para estas situaciones o llegar a un acuerdo con la brigada de aguas para que puedan cobrar por trabajar fuera de su jornada ordinaria, lo que podría arbitrarse a través de la nueva relación de puestos de trabajo. Tradicionalmente, venían haciéndolo a través de productividad, una fórmula que, llegado un momento, el interventor municipal consideró inadecuada.

Los trabajadores dejaron de hacer guardias -no horas extras, que sí cobran- y reclamaron las cantidades en el juzgado. Alguna sentencia dio la razón al Concello, pero hay otras pendientes. El gobierno sostiene que mientras el asunto esté judiciliazado no puede pagar. Al responsable de la brigada le debe las guardias de 2017, 2018 y 2019.

Cuatro operarios siguen en la vieja potabilizadora

Cuatro operarios siguen en la vieja potabilizadora Varios trabajadores del servicio de aguas siguen en la vieja potabilizadora, que está parada desde 2011 y donde apenas tienen funciones, más allá de vigilancia y mantenimiento mínimo. Había cuatro y uno se jubiló, pero el Concello convocó las plazas recientemente y los tres que quedaban la obtuvieron de forma definitivo y la que estaba vacante también se cubrió. De momento, los trabajadores siguen en la vieja planta. El gobierno explicó que se está tramitando su incorporación al servicio de aguas.



El PP VE DESIDIA. El PP criticó el lunes la tardanza de respuesta del Concello al problema de Rei Don García. El viceportavoz, Antonio Ameijide, pidió que se pague lo que se debe a los operarios de aguas y que se cree un dispositivo de emergencia para los momentos en los que la brigada de aguas no esté operativa.