La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la condena impuesta a tres acusados de intentar matar a una mujer y de agredir a dos hombres con armas blancas en el exterior de un pub de la Rúa Catedral de Lugo en julio de 2017.

En concreto, dos de los sospechosos, los hermanos Pablo y Santiago Gallardo,

han sido sentenciados a 16 años de cárcel y el tercero, Juan Carlos Pérez García a 14 años de prisión, como coautores de un intento de homicidio y como autores de delitos de lesiones.

El alto tribunal gallego, ha informado el TSXG, también ha desestimado el recurso de una mujer a la que la Audiencia le impuso dos años de cárcel por agredir, durante la misma reyerta, a un hombre en un brazo con una copa de cristal rota.

Así, el TSXG considera acreditado, al igual que en la sentencia de primera instancia, que uno de los tres procesados le clavó un cuchillo a la mujer "con ánimo de causarle la muerte"

ALCANCE EXCULPATORIO

"El alcance exculpatorio de las alegaciones, excusas o coartadas afirmadas por los acusados pertenece al ámbito de la valoración de la prueba que compete en exclusiva al tribunal que la presencia", argumentan en el fallo los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal.

Además, recuerdan que ninguno de los sospechosos ha aducido "fundadamente" en su recurso que la Audiencia "no dispuso de material probatorio susceptible de ser sometido a valoración, o que el material probatorio del que dispuso no era lícito en su producción y, por lo tanto, no válido, o que los razonamientos a través de los cuales alcanzó su convicción no eran bastantes para ello desde el punto de vista racional y lógico". Por tanto, ha desestimado todas sus alegaciones.