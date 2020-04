Confinados sí, pero en la naturaleza

Sus respectivos domicilios distancian como mucho unos cinco kilómetros del centro de Lugo, sin embargo los tres protagonistas de este reportaje viven como si estuviesen en una aldea, con sus ventajas e inconvenientes. En tiempos de confinamiento, las ventajas sobrepasan a los inconvenientes y, de hecho, tanto Alba, como Luis o Carlos todavía apenas notaron —tras varias semanas ya de encierro y dentro de lo que cabe— las restricciones que supone vivir sin salir de casa.

Alba Quintela es trabajadora social y oposita para la Guardia Civil. Desde que se decretó el estado de alarma, dejó de ir a la academia en la que se estaba preparando para los exámenes —previstos, en principio, para julio— y, como todo el mundo, se encerró en casa. Sin embargo, su casa —en la urbanización Castro Gil (A Fervedoira)— dispone de una finca en la que cuida de tres ovejas, seis corderos, ocho gallinas y una perra. El confinamiento, en su caso particular, lo vive cuidando con entrega de todos ellos.

La finca que rodea su casa, cerrada con un muro, le permite también estos días hacer otro tipo de actividades como tomar el sol, plantar rosales e, incluso, entrenarse para las pruebas físicas de la oposición, dado que el gimnasio al que iba también cerró.

“En la finca puedo entrenar e, incluso, correr alguna cuesta. En un piso, sería imposible hacer los ejercicios de velocidad. La verdad es que no me puedo quejar, con la que está cayendo. Se me va pasando el tiempo en casa tanto con lo que hago fuera, en la finca, como dentro de la vivienda, que también aprovecho para limpiar, especialmente los cristales. Aunque he de decir que yo antes era de las típicas que la casa se les cae encima”, afirma.

Parte de la población de Lugo ciudad reside en casas con finca, donde pasar estos días se hace bastante más llevadero

Alba estuvo trabajando como coordinadora del servicio de ayuda a domicilio municipal hasta octubre. A partir de ahí, decidió opositar y tuvo más tiempo para estar en casa, pero ella siempre andaba de un lado para otro. “Iba a la biblioteca a estudiar y luego entrenaba y tomaba el café en As Pedreiras con mis amigas para desconectar. En casa, no hay esos momentos de desconexión, aunque también hacemos videollamadas y jugamos online al parchís. En la academia, nos pusieron clases online los lunes, miércoles y jueves, tres horas, y eso también me entretiene, aunque creo que en casa estudio menos”, cuenta.

Pese a que se considera afortunada por vivir donde vive —ya de antes, pero todavía más ahora— el confinamiento la hizo prescindir de un viaje que tenía previsto hacer a Bruselas en marzo, que realizará ahora en octubre, y también de otros planes de fin de semana.

ABONO. Carlos Anllo lleva, al menos, tres décadas viviendo en una casa en As Gándaras. Como dice él, “rara é a casa neste barrio que non teña un trozo de finca por diante ou por detrás”. Esa finca le está salvando ahora la vida y, aunque reconoce que la cuarentena le quitó libertad, su día a día es muy diferente del de otros lucenses resignados a vivir en un piso.

“Teño finca e teño horta ao pé da casa e, sen dúbida, estouno levando moito mellor que alguén que viva nun piso. Aquí nas Gándaras vivimos no extrarradio e non temos supermercado, non temos farmacia... para todo hai que coller o bus e ir ao Sagrado Corazón, pero todas as casas —menos os pisos sociais— teñen algo de finca e iso, agora mesmo, vale moito”, indica.

Tanto es así que a Carlos la primera semana de confinamiento se le pasó volando, ni siquiera se enteró. “Esa primeira semana dediqueime a botarlle o abono á terra, despois de removela do inverno. Así queda lista para plantar”, explica. Es la calidad de vida que tiene el rural del que todavía dispone Lugo.