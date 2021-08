"La conexión por tren de alta velocidad a Madrid es imparable y llegará este año"

Tras unos días de descanso en Barreiros, el lucense Sergio Vázquez Torrón volverá la próxima semana a su despacho de secretario general de Infraestructuras con nueva ministra al frente de Transportes, Raquel Sánchez. Un cargo desde el que maneja inversiones importantes con las que vertebra todo el territorio nacional en carreteras y en líneas ferroviarias tocando muchas veces asuntos en los que, como él dice, "todo el mundo se ve agraviado".

¿La marcha de José Luis Ábalos y la llegada de Raquel Sánchez como nueva ministra de Transportes supondrá algún cambio en los cargos inmediatamente inferiores como el suyo?

Los cambios en un ministerio son constantes pero, por el momento, yo estoy en continuidad.

Si hiciese un balance de este año al frente de la secretaría general y de lo que se aprobó para Lugo, ¿con qué se quedaría?

Con haber conseguido sacar la licitación de la renovación de la electrificación de la línea de ferrocarril Lugo-Ourense por 425 millones de euros. Había que convencer de que esta inversión era necesaria porque los recursos son escasos y nunca se había hecho una licitación de esta magnitud. De hecho, el año pasado, en otra entrevista realizada por este periódico, fui prudente en cuanto a hablar de este proyecto, por si no salía, pero al final lo conseguimos. Ahora mismo, la modernización ferroviaria de Lugo y su conexión con Madrid es imparable gracias también a haber trabajado en coordinación con la anterior presidenta de Adif y actual secretaria de Estado de Transportes, la también lucense Isabel Pardo de Vera.

¿Será verdad, entonces, que algún día llegará la alta velocidad ferroviaria a Lugo?

Sí, los trenes de alta velocidad llegarán a Lugo y sin tener que cambiar de tren. La infraestructura ferroviaria de Ourense a Lugo es secular. Así que también renovaremos toda la infraestructura.

¿Habrá tren de alta velocidad a Madrid sin pasar por Ourense?

La conexión ferroviaria con Lugo sí pasará por la estación de Ourense (no hay forma de que no sea así), lo que no será obligado es hacer transbordo de tren en la estación, se podrá ir en el mismo tren aunque sea eléctrico. Sin la electrificación de Ourense Lugo que vamos a hacer no sería posible.

¿Y para cuándo sería todo esto?

La conexión directa por tren con Madrid ya la hay pero si hablamos de la llegada de la alta velocidad a Ourense será este año. Eso recortaría el viaje de Lugo a Madrid actual en 50 minutos. Por lo tanto, podríamos estar ante un viaje que oscilaría entre las 4,15 y las 4,40 horas de duración total, dependiendo de las paradas. Y cuando entren los trenes Talgo Avril, a 300 kilometros por hora, llegaremos a Madrid en menos de cuatro horas. Esperemos que, hacia final de año, los tiempos de viaje en tren a Madrid sean muy competitivos con respecto a los del automóvil o avión. El ferrocarril será el medio de transporte más rápido para llegar a Madrid. Pero también es necesario incrementar la demanda, para que la gente viaje.

¿Quizás sería conveniente una mayor colaboración entre Adif y Renfe para que se hiciese una campaña de márketing y promocionar los viajes en tren?

Sí, eso se hará pero también es necesaria la colaboración de las administraciones autonómicas y locales para vender y potenciar el atractivo turístico y cultural de Lugo y conseguir acercar a viajeros que vengan del Mediterráneo. El PP plantea diseñar una línea ferroviaria entre Baamonde y A Mariña.

¿Sería eso factible?

No sé, desconozco esa propuesta. Pintar líneas en un mapa sale gratis y está dentro del juego político pero las inversiones en materia ferroviaria son elevadas. Las propuestas se pueden hacer pero otra cosa es licitar obras. Nosotros acabamos de licitar 425 millones, lo que es tres veces más que lo que se hizo, desde el Gobierno central, en las líneas ferroviarias de Lugo, en los doce años anteriores.

¿Pensó en la posibilidad de poner en marcha una red de trenes de cercanías que comuniquen Lugo con Santiago, Vigo —o, si me apuran, A Coruña— de forma rápida?

La conexión de Lugo con A Coruña por tren es más lenta, pero eso es más bien cuestión del trazado, y con Santiago no hay. La conexión ferroviaria del eje atlántico en Galicia sí es, en cambio, competitiva. El ferrocarril necesita demanda y que los trenes vayan llenos porque es una infraestructura muy costosa. También necesitaríamos —para que se implantase una red ferroviaria de cercanías en Galicia— que hubiese población y relaciones entre esas ciudades. De Lugo a Vigo puede haber gente que viaje, pero no tanto.

¿Para cuándo un tren rápido a Lisboa desde A Coruña o Vigo?

Tuvimos varias reuniones ya con el Gobierno portugués y con la Comisión Europea en ese sentido. En 2009, Portugal abandonó los proyectos ferroviarios, debido a la crisis. Ahora, estamos implicados en la línea ferroviaria Oporto-Vigo y desde ahí ya hay conexión por toda la costa atlántica hasta A Coruña. Lo importante es hacer una conexión en tiempos competitivos. Ahora estamos llevando a cabo un estudio informativo para facilitar la salida sur de ese tren de forma directa desde Vigo. Cambiamos de tercio y vamos ahora a hablar del transporte por carretera.

¿Cuándo se completará la autovía a Santiago, la A-54?

Faltan dos tramos: Palas-Arzúa y Arzúa-Melide. Tuvimos que reactivar las obras, que estaban paradas y eso ralentizó todo. Hubo también problemas medioambientales, pero ahora los trabajos van encauzados y a buen ritmo. Por lo tanto, se cuenta con que finalicen cuanto antes. Esa es la gran infraestructura viaria que tenemos pendiente en Lugo.

¿Se podría hablar de fechas?

El tramo de Palas-Arzúa quizá esté para 2023. ¡Todavía faltan dos años! Si no estuviesen paradas esas obras cuando llegamos al Gobierno, sería otra cosa. No es bueno tener obras empantanadas.

¿Y la de Ourense, la A-56?

Ahí poco a poco porque tenemos que priorizar la conservación.

¿Qué opina de la propuesta que hacía la patronal de reconvertir esa autovía en una carretera 2 más 1? ¿Es decir con dos carriles en un sentido y uno, en otro?

Vi la propuesta por la prensa pero no está en la planificación del ministerio hacer eso. Habría que estudiarlo bien. Quizá la orografía sea un inconveniente. Tendríamos que mejorar también el firme de la actual N-540.

¿Se pagará también por circular por las autovías gallegas pese a que las carreteras secundarias muchas veces no reúnen todas las condiciones de seguridad y la orografía es complicada?

Las autovías ya las pagamos con los impuestos. No son gratis. Lo que pretendemos es que el gasto que genera su conservación, por ejemplo, repercuta en los que más las utilizan. Ese es un modelo que hay en otros países europeos. No sería como el peaje de una autopista. Sería una tasa simbólica para su conservación, que se impondría bien por uso o como una viñeta al año con el fin de destinar ese dinero a política social, a paliar el déficit o a sanidad, además de ser un importante componente medioambiental pues el 25 por ciento de las emisiones de gases efecto invernadero proceden de las autovías. También tendríamos que fomentar el transporte de mercancías más por ferrocarril que por carretera. Pero habría que ver, refiriéndonos a Galicia, que no se penalice más a unos territorios que a otros. De hecho, ya se aprobó la bonificación para circular por la Autopista del Atlántico, por 2.000 millones, que está en vigor desde julio.

Resulta contradictorio que bonifiquen el tránsito por una autopista, que es una inversión privada, y que haya que pagar por ir por una autovía, que es una inversión pública. ¿Cómo se entiende eso?

Puede parecer contradictorio, pero no. No se bonifica una inversión privada. Hay un contrato de peajes, que ya quedó del Gobierno anterior, y decidimos destinar un dinero para que los usuarios no tengan que pagar tanto porque son demasiado altos. Por otra parte, lo que se va a pagar por circular por las autovías será mucho menos que un peaje y con eso se pretende que todos los territorios paguen igual, aunque sea poco.

"Cuando no voy conduciendo, suelo hacer fotos de lo que veo mal y las mando a Carreteras"

Quizá ahora, desde que ocupa este cargo, vaya por ahí tomando nota de los firmes de las carreteras por donde pasa. ¿Suele pasar revista cuando viene a Lugo?

[Risas]. ¡Vas en el coche con otra perspectiva! El otro día, en la A- 6, en Pedrafita, había un carril con conos. Cuando no voy conduciendo, suelo hacer fotos de lo que veo mal y las envío a la Dirección General de Carreteras. El problema es que el dinero que tenemos no da para todo y hay que priorizar, pero sí que tenemos que reconocer que hubo un déficit muy alto, en los últimos diez años, en conservación.

¿Veremos algún día hecha la estación intermodal en Lugo?

Tenemos que verla. Es necesario para el ferrocarril pero también para dignificar esa zona de A Estación. Estamos ahora pendientes del edificio de Correos, de una propuesta que el Ayuntamiento de Lugo hizo a la Xunta para poder derribarlo...

¿Tendríamos ya la estación si no fuese por los tiras y aflojas que hubo entre la Administración central y la Xunta con respecto a este proyecto?

Nosotros, al final, aflojamos. Creo que las administraciones deben tener lealtad y honestidad. La verdad es que ha habido avances. De todas formas, nosotros somos los que llevamos más peso en este proyecto. No quiero creer que no se avance en algo tan importante por rentabilidad política. Quiero creer que a la Xunta le importa Lugo.

Pensando en la Xunta y también en las próximas autonómicas, ¿habría que buscar un sustituto para Caballero?

Falta muchísimo. En tres años, en política, puede pasar de todo. La confianza de los ciudadanos y de los que te apoyan se gana día a día. El partido tiene su proceso de decisión en primarias y que salga el mejor.

De todas formas, parece que está habiendo movimientos precongresuales del PSdeG-PSOE en los que se habla de posibles candidatos a dirigir el partido...

No sé si son movimientos o ruido. Creo que la competencia es buena, si es juego limpio, elegante, sana. Nadie está elegido por la mano del Señor. El PSdeGPSOE demostró siempre ser un partido potente. No puede ponerse ningún límite.

¿Alguna vez, después de todo este año como secretario general de Infraestructuras, echó de menos volver a su antiguo puesto de asesor político y no estar ahí dando la cara y manejando fechas y números?

Si te digo la verdad, no. A veces, es difícil estar en este cargo porque tienes peticiones infinitas de alcaldes y consejeros de todo el país. Todo el mundo se ve agraviado por algo en algún momento y es imposible dar satisfacción a todos. Es mucha responsabilidad. De todas formas, estoy agradecido a la confianza que depositaron en mí y uno no estaría aquí si no quisiese estar.