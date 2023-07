El lucense Diego Ferreiro crea una empresa en Silicon Valley

Se conocieron haciendo paellas con otros ingenieros informáticos españoles en Silicon Valley, el parque tecnológico californiano donde se concentran las grandes firmas de la tecnología. El lucense Diego Ferreiro Val trabajaba en Salesforce, una empresa que ofrece software en la nube para mejorar ventas. El asturiano David García Quintas estaba en Google. Ambos se hicieron amigos y compartieron conversaciones. Se dieron cuenta de que estaban cansados de trabajar para grandes compañías y, poco a poco, surgió en ellos el gusanillo del emprendimiento.

La pandemia y la baja por paternidad de Diego hicieron el resto. Los meses en casa sirvieron para concebir y desarrollar la idea. Así nació Trebellar, una empresa basada en un software -creado por Diego y David- que controla el consumo energético de los edificios y que, desde hace solo año y medio, se va abriendo paso en el mercado estadounidense desde la cuna de la tecnología, en la ciudad californiana de San Francisco.

"Trebellar es una start-up que cerró la primera ronda de inversión oficial con 1.000.000 dólares. Poner en marcha una empresa en Estados Unidos es mucho más fácil que en Europa. Hay menos papeleo y hay gente que invierte en tu proyecto, que tiene fe en él, antes incluso de que obtengas beneficios. Es lo que llaman preseed (presemilla). Con ese dinero que obtuvimos de esa manera, nos dio para contratar a dos personas y encauzar el proyecto. Ahora, acabamos de recabar otros 3,5 millones, lo que nos permitirá hacer contratos, márketing e ir a eventos para dar a conocer la empresa", explica Diego Ferreiro, de visita en Lugo.

Inversores

Por ahora, la sede de la empresa seguirá en Estados Unidos desde donde mira al mercado exterior. "Allí es más fácil crear una empresa y crecer que en Europa. Es más fácil conseguir dinero porque los inversores se fían de ti y te ayudan a expandirte. La capacidad de asumir riesgos financieros es mucho más alta que en Europa. Aquí lo intentamos, incluso fuera de España, pero a la propuesta de invertir dinero te contestan "¿qué me das?" y si, por ahora, no tienes beneficios, no invierten. En cambio, en Estados Unidos no ocurre eso y la gente invierte igual", señala Diego Ferreiro.

En Trebellar, trabajan actualmente cinco ingenieros. Su producto es una plataforma que garantiza una mejor productividad y eficiencia de los edificios midiendo su ocupación, la energía y la calidad del aire.

"El programa pretende hacer más productivo y eficiente el mantenimiento de los edificios de las empresas a través de la automatización de los sistemas de control. A su vez, ayuda a descubrir anomalías, averías e, incluso, la ocupación excesiva de espacios", cuenta Diego Ferreiro.

En un principio, el software está destinado a grandes empresas con muchos edificios en los que trabajan sus empleados pero también se puede vender a hoteles, restaurantes, hospitales o grandes comercios.

La novedad de este programa radica en la automatización del control energético y el cruce de datos. "De esta forma, se optimiza el gasto energético y se puede customizar poniendo sensores. Es un sistema que también avisa de fallos. De hecho, está demostrado que puede reducir incidencias de 100 a 20", comenta Diego.

Clientes

Por el momento, Trebellar cuenta ya con dos grandes empresas tecnológicas como clientes y otras dos, también importantes, están en plan piloto. Las cuatro están en Estados Unidos. Pero también hay otra gran empresa española interesada en este programa. "Ahora mismo tenemos la base en San Francisco pero, en un futuro, quizás nos implantemos en España. En 2030 sale una directiva europea que obliga a hacer controles de emisión de dióxido de carbono en todos los edificios gubernamentales y puede haber trabajo", avanza el ingeniero informático lucense.

De momento, el objetivo de Trebellar -que comienza ya a tener una fuerte presencia internacional- es llegar a obtener beneficios económicos en un plazo de un año y medio. Eso no quitaría que, a dos años vista, tuviesen que abrir a otra ronda de inversiones para continuar creciendo hasta implantarse en varios países, incluso del Viejo Continente.

Carrera: Yahoo le permitió cruzar el charco

Diego Ferreiro Val se formó como ingeniero informático en A Coruña pero su carrera se desarrolló siempre en el extranjero. La primera empresa fue Yahoo, en su sede de Londres. Allí hizo prácticas. Una vez finalizadas, esta firma le hizo un contrato para irse a Estados Unidos, lo que le permitió cruzar el charco e instalarse allí.



Directivo: Al otro lado del Atlántico, dejó Yahoo para irse a Salesforce, donde fue director principal, un cargo con una gran responsabilidad sobre el personal pero que no le permitía hacer lo que quería: trebellar. "Desde niño, quería ser ingeniero para resolver problemas. Ser directivo no era lo mío. Por eso volví a las raíces de crear programas y emprender", dice.



