La conexión entre Lugo y Ourense flaquea por falta de maquinistas

La falta de maquinistas lastra la conexión ferroviaria entre Lugo y Ourense. De forma reiterada, los viajeros se encuentran cada vez con más frecuencia con que tienen que hacer el viaje en autobús.

Renfe admite el problema y dice que la pandemia ha complicado la situación, porque se jubilaron trabajadores y con las restricciones no fue posible formar a otros para tomar el relevo. En estos momentos, hay cuatro maquinistas que están haciendo los cursos de homologación para incorporarse al servicio, detalla la compañía.

Pero el sindicato CGT dice que el problema tiene más calado. Ahora mismo solo hay 13 maquinistas operativos en el centro de operaciones de Ourense, cuando en 2017 había 25, apunta la central.

Aunque ahora hay menos trenes que en 2017, con la plantilla actual es imposible cubrir todos los servicios y las líneas que se ven más perjudicadas son la de Ourense a Lugo y la de Ourense a Lugo por O Carballiño, señalan desde el sindicato, que denuncia que los grandes perjudicados de la situación son el rural ourensano y el lucense.

La central dice que los datos de Renfe prueban que solo en el primer semestre de este año se suprimieron 43 trenes de la línea Ourense-Lugo por falta de personal. Eso obliga a llevar a los viajeros por carretera, lo que supone un deterioro en el servicio que, además. no es puntual, sino que se arrastra desde hace años y que mina sobre todo el servicio a las pequeñas poblaciones, alega.

Y no solo es que se supriman viajes en tren, es que además muchos de los que se hacen adolecen de falta de personal, asegura el sindicato. La central dice que es ya habitual que los trenes de Ourense a Lugo vayan sin interventor.

La CGT apunta, así, que en el primer semestre del año hubo 570 trenes en las vías gallegas que circularon sin interventor y que gran parte de ellos fueron los que tenían Lugo como destino. La situación es fruto de que hay en este momento la mitad de la plantilla que había en 2017 para atender los convoyes, dicen.

La central remarca que no es un problema puntual y que, por tanto, no ha cogido a la empresa por sorpresa, ya que las jubilaciones se pueden planificar y la situación que se vive ahora es fruto de que en los últimos años no se planificó la renovación de personal, sostiene.

Ese déficit se acumula pese a que no se han recuperado todas las conexiones que había antes de la pandemia. En el caso de la línea de Lugo sí se han repuesto todos, pero no ocurre lo mismo en la de Vigo-Ponferrada o en la de Santiago-Carballiño-Ourense y al final las conexiones ferroviarias se mueren por abandono, dice la central.

Renfe dice que, a nivel nacional, en 2022 se cuenta con tener 7.520 maquinistas y solventar el déficit actual.

Para los viajeros, un problema añadido es que a priori no saben si su tren va a circular o si Renfe optará por llevarles en autobús.

CGT asegura que se van organizando los servicios en función de la disponibilidad de personal y que las rutas más largas tienen preferencia, por lo que las trenes a Lugo salen perdiendo.