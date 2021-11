Unha condutora con tarxeta de discapacidade ve "un desprezo" que a multaran

Mercedes Varela, veciña de Maceda, en Palas de Rei, é unha muller decidida. Despois de quedar parapléxica tras sufrir un accidente de coche cando tiña 33 anos non dubidou por un momento en volver conducir e dende entón o único desgusto que lle deu o automóbil foi a multa que recibiu este verán por aparcar nunha praza para persoas con problemas de mobilidade fronte ao centro comercial As Termas. Xa a pagou, pero cre que foi unha profunda inxustiza e quere facer público o seu caso "para que non lle pase a ninguén máis". "Quero que se saiba o que hai, que antes de que poñan unha multa miren o que hai", afirma.

O que hai é que ela ten un certificado de discapacidade e conduce un coche adaptado coa correspondente tarxeta para estacionar nos lugares reservados para persoas con problemas de mobilidade. Asegura que o día que acudiu ás Termas fixo coma sempre. Aparcou e colocou a tarxeta, pero cre que quizais non quedou moi pegada ao cristal porque o taboleiro que hai entre este e o volante ten bastante fondo e o brazo non lle chega ata o final. Porén, di que o policía pouco se fixou, "porque ben se ve o aro que hai ao lado do volante para acelerar", unha peza característica dos coches adaptados, explica.

Para Mercedes foi unha sorpresa recibir a sanción na casa unhas semanas despois da visita ás Termas e sente impotencia porque aportou a documentación que certifica o seu estado e a tarxeta de aparcamento. Pero non só non lle serviu de nada, senón que por recorrer a multa perdeu a rebaixa do 50% por pronto pago. Por riba, di que na unidade de Sancións "non me falaron do mellor. O primeiro que hai que ter é educación. Aportei documentación e ben me ven como estou", afirma. "É a primeira vez que me pasa tal cousa. Ata o collín como un desprezo", conta a muller.

"Seguir conducindo foi o mellor que fixen na vida"

Mercedes di que na fotografía que aportou a Policía nin sequera se aprecia ben se está ou non a tarxeta, "porque era un día escuro e a foto non está feita dende moi preto", asegura. Polo que sabe, foi un vixilante do centro comercial quen avisou á Policía. O resto de prazas estaban baleiras.

ÚLTIMO RECURSO. De todos xeitos, e a pesar de ser unha condutora decidida, non vai seguir pelexando e non presentará unha denuncia no xulgado, como lle suxeriron, porque nos xulgados un sabe como entra pero non como sae, di. "Tería que pagar procurador e avogado e, se non me sae ben, ao mellor aínda tería que pagar as costas, e non estou polo labor", explica.

Con todo, o desgusto non a arreda e seguirá conducindo, porque volver poñerse á fronte dun coche despois de ter o accidente foi "o mellor que fixen na vida" asegura. Volveu conducir por convencemento e por necesidade. "Daquela tiña dous rapaces de cinco e de quince anos, que ía facer se non, tiña que tirar para diante, non ía estar todos os días pagando un taxi", explica Mercedes.

Estes días pasados aínda fixo dúas viaxes a Palas de Rei. "Raro é o día que non colla o coche. Dáme moita independencia", afirma fachendosa. Pero o desgusto pola multa non o quita.

Máis de 180.000 quilómetros tras quedar parapléxica

Mostra do que lle gusta conducir a Mercedes é que co seu primeiro coche adaptado percorreu 180.000 quilómetros. "Este é o segundo", di.



Como se accidentou. Esta palense quedou parapléxica en 2004, tras saírse da estrada co coche que conducía cando ía pola estrada de Monterroso a Palas, á altura do muíño de Moreira. "Machaquei dúas vértebras e unha tocou a médula".



Sanción. Viña de vacinarse para o covid cunha amiga e pararon nas Termas. "Menudas compras fixen!", di ao falar do infortunado día en que foi sancionada en Lugo.