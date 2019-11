Los conductores respetan los 10 minutos de gracia a la puerta del cole

Los conductores lucenses están respetando los diez minutos de gracia que les está dando la Policía Local para estacionar sus vehículos encima de la acera o en doble fila mientras dejan a sus hijos a la puerta del colegio para que asistan a clase o cuando acuden a recogerlos al final de la jornada. O eso al menos es lo que pudo comprobar este miércoles personalmente la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez.

"Levamos trinta días de campaña e apenas foi preciso impoñer sancións. O balance resulta moi alentador", afirmaba Lara Méndez, que vio in situ como a las nueve y diez de la mañana no había ningún turismo subido a la acera en la calle Ángel López Pérez, en las inmediaciones del colegio de los Maristas.

La regidora municipal dijo que la puesta en marcha de esta campaña para evitar un abuso de los estacionamientos indebidos se traduce "nunha maior seguridade para o alumnado e, como xa se pode comprobar, no restablecemento da fluidez do tráfico con maior inmediatez nas horas de entrada e saída aos centros de ensinanza" de la capital.

Lara Méndez recordó que cuando el gobierno local puso en marcha esta iniciativa a principios de octubre apeló "ao civismo" de los lucenses para que no excediesen el tiempo de aparcamiento "máis aló do xusto de acompañar ou recoller aos cativos da escola" e hizo un llamamiento a la tolerancia del resto de conductores y de los peatones para "conciliar as necesidades das familias coa axilidade que esixe a mobilidade urbana".

Tras un mes de la aplicación de estas medidas, la primera edil expresó su agradecimiento a unos y otros porque su "bo comportamento" contribuyó a que "isto fora posible", manifestó.

La alcaldesa destacó que el servicio de atención 010 no recibió quejas en octubre por aparcar indebidamente al lado de centros docentes

La alcaldesa de Lugo apuntó que "outra boa mostra de que a campaña está a dar froitos" es la disminución del número de quejas por esta situación ya que en octubre "non foi tramitada ningunha reclamación relacionada con esta cuestión polo servizo municipal de Atención Telefónica 010".

. Son dúas das ferramentas que dende esta alcaldía propuxemos aos lucenses para tratar de solucionar, conxuntamente, unha problemática que estaba a xerar un gran malestar social", afirmó Lara Méndez, que agregó que "me sinto moi orgullosa da receptividade que, até o momento, tivo esta petición" del Ayuntamiento.

La regidora local advirtió de que para mantener "o éxito" de lograr "uns accesos totalmente seguros para as nosas fillas e fillos e unha convivencia tranquila e ordenada entre coches e viandantes" continuará la presencia policial en las inmediaciones de los centros docentes de la ciudad con el fin de "garantir que se cumpre a normativa e se respectan os dereitos de toda a cidadanía".

Gestiones mientras tanto

La situación era insostenible en la capital lucense desde hace tiempo, tanto en el centro de la ciudad como en los barrios periféricos, debido a que había conductores que habían adquirido el hábito de dejar aparcados sus vehículos encima de la acera o en zonas de carga y descarga, antes o después de llevar o recoger a sus hijos del colegio, para ir a hacer la compra, una gestión o tomar un café.



La medida se comenzó a aplicar en plenas fiestas patronales de San Froilán. En las primeras jornadas los agentes de la Policía Local se dedicaron a informar a padres y madres que acompañaban a sus descendientes a clase de que disponían de diez minutos como máximo para estacionar indebidamente en el entorno de los centros escolares, con la advertencia de que si incumplían ese plazo serían sancionados.