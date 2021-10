Conductores se quejan por atascos debido a las obras de la Ronda da Muralla

Los atascos se concentraron este martes sobre todo entre las ocho y media y las nueve y cuarto de la mañana, lo que desencadenó una sucesión de quejas de conductores, que llamaron por teléfono al Concello y a la Policía Local para expresar su malestar.

Las obras que se están acometiendo en la Ronda da Muralla, a la altura de la Porta de Santiago, para ensanchar la acera más próxima al monumento romano provocaron que desde el lunes por la tarde esté cortada al tráfico la Rúa Cidade de Vivero, por lo que los vehículos que se dirigen al centro son desviados por la Rúa Santiago.

Ese corte propició que se registrasen interminables retenciones en la Ronda da Muralla y en la Rúa Santiago, así como en vías alternativas como la Ronda do Carme.

Afectados aseguraron que este martes llegaron tarde a su puesto de trabajo y que sus hijos también a los centros escolares.

ÁREA DE MOVILIDAD. El teniente de alcalde, Rubén Arroxo, junto con el edil de infraestructuras, Alexandre Penas, y personal municipal y de la obra visitaron esta martes el tramo coincidiendo con el comienzo de los trabajos de asfaltado de la nueva vía.

“Comezan as últimas fases desta obra, que permitirá contar cun novo espazo peatonal amplo na zona da Muralla que non contaba con beirarrúa, e mellorar a fluidez do tráfico nesta zona”, declaró Rubén Arroxo.

En la reunión de este martes se contó con la presencia de representantes de la empresa concesionaria del bus urbano y taxistas para revisar que una vez finalicen las obras se garantice tanto la viabilidad de la parada de taxis como la buena maniobrabilidad del bus urbano.

"Unha vez rematada esta intervención, xunto coa peonalización da Mosqueira, a veciñanza de Lugo contará coa zona sur da Muralla completamente peonalizada", destacó el Teniente Alcalde, que añadió “os traballos contemplan tamén a renovación da Porta de Santiago, un dos puntos máis importantes da Muralla no que conflúen os tres patrimonios da humanidade cos que contamos en Lugo”.

El área de movilidad e infraestructuras instalará 9 nuevas luminarias led tipo RGB. Ese alumbrado permitirá variar la luminosidad del monumento segundo la hora del día, mostrando luces de tonalidad cálida en la noche y luz fría durante las mañanas, lo que mejorará la percepción visual del monumento. Al mismo tiempo, el uso de la tecnología led garantizará una reducción del consumo eléctrico y de las emisiones contaminantes producidas por el Concello de Lugo.