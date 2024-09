Un conductor novel pierde 10 puntos en un fin de semana al dar positivo en alcohol dos veces

Un conductor novel perdió diez puntos del carné el mismo fin de semana tras ser sometido dos veces a las pruebas de alcoholemia en el casco urbano de Lugo, con tan solo 46 horas de diferencia, y dar positivo en ambas ocasiones. El primer incidente se registró el pasado sábado, alrededor de las siete y media de la mañana, cuando una patrulla de la Unidad Territorial de Policía de Barrio de la Policía Local detectó la "conducción irregular" de un vehículo que circulaba por la Rúa Azalea.

Los agentes le dieron el alto y comprobaron que se trataba de un conductor novel, ya que había sacado el carné hacía menos de un año. El joven fue sometido a las pruebas de alcoholemia y arrojó una tasa de 0,27 miligramos por litro de aire espirado, cuando el límite para estos conductores está en 0,15 miligramos. Los agentes sancionaron al conductor con una multa de 500 euros y la retirad de cuatro puntos do permiso de conducción, comunicándole además que no podía seguir al volante de su vehículo.

En la noche del domingo al lunes, poco después de las cinco y media de la madrugada, una patrulla del Grupo Operativo Nocturno le dio el alto a un coche en la Rúa San Roque y comprobó que se trataba del mismo vehículo y del mismo conductor novel que había sido denunciado el día anterior. El joven fue sometido de nuevo a las pruebas de alcoholemia y arrojó una tasa de 0,46 miligramos por litro de aire espirado, el triple de lo permitido para él. En esta ocasión, el infractor fue sancionado con 1.000 euros de multa e la retirada de 6 puntos del carné. Además, el vehículo fue inmovilizado.

Otras cinco denuncias por la vía administrativa y tres por la penal

A lo largo del fin de semana, los agentes realizaron varios filtros de seguridad vial en el casco urbano de Lugo y denunciaron a otros seis conductores por la vía administrativa tras dar positivo en alcohol. Uno de los infractores circulaba por Estrada da Granxa y arrojó una tasa de 0,42 miligramos; otro fue detectado en Campos Novos y dio un resultado de 0,44, y tres circulaban por San Roque, donde arrojaron tasas de 0,44; 0,42 y 0,39 miligramos, respectivamente.

Estos cinco conductores fueron sancionados con multas de 500 euros y la retirada de 4 puntos del carné. Los agentes detectaron también a otro conductor ebrio en la Rúa Tui. El hombre dio un resultado de 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire espirado y le abrieron un expediente sancionador con 1.000 euros de multa y la retirada de 6 puntos del carné.

Los agentes imputaron también tres delitos contra la seguridad vial a otros tantos conductores que fueron sorprendidos en la Rúa Jacinto Calvo, Marina Española y Rúa Primavera, donde dieron resultados de 0,77; 0,85 y 0,73 miligramos por litro de aire espirado. Todos los vehículos fueron inmovilizados.

En el transcurso de los filtros, los agentes detectaron además la circulación de un vehículo procedente de Ucrania, conducido por un hombre natural de dicho país, pero con residencia en España desde el año 2021, que no había procedido al cambio de matriculación, por lo que levantaron acta de denuncia por infracción a la Ley de Impuestos Especiales.