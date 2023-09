El conductor ebrio que arrolló y mató a un motorista en Lugo afronta cinco años de cárcel

El conductor ebrio que arrolló a un motorista en la capital lucense y le ocasionó la muerte se enfrenta a una condena de cinco años de prisión. Las acusaciones particulares, ejercidas por los familiares del fallecido, el barbero Roberto Rubio, conocido como 'Paradela', consideran que el acusado cometió un homicidio por imprudencia grave, el mismo delito que le achaca la Fiscalía. El ministerio público, sin embargo, solicita para el hombre una condena de tres años de cárcel.

Tanto las acusaciones particulares como la pública consideran probado que el acusado, con iniciales J.M.L.M., conducía su turismo por la capital sobre las once y media de la noche del 27 de septiembre de 2022, "tras haber ingerido bebidas alcohólicas". En un momento del trayecto, en la confluencia de la Rúa Santiago con la Ronda do Carmen, el hombre "no respetó la prioridad de paso" que tenía la motocicleta que conducía el fallecido, "situada en el carril por el que iba el acusado y que se encontraba detenida en un semáforo", por lo que arrolló al motorista, provocando su fallecimiento.

El conductor fue sometido a la prueba de alcoholemia y arrojó una tasa de 0,78 miligramos por litro de aire espirado, tres veces más de lo permitido. Tal y como quedó recogido en el atestado, el hombre presentaba además otros síntomas de embriaguez, como "pupilas algo dilatadas, ojos brillantes, olor fuerte de cerca a alcohol y habla titubeante", entre otros.

Los familiares del fallecido ya fueron indemnizados en un total de 320.633 euros, por lo que renunciaron a la acción civil

La defensa del acusado, sin embargo, considera que el conductor cometió únicamente un delito contra la seguridad vial, por lo que pide que se le imponga una pena de 540 euros de multa y la retirada del permiso de conducir durante un año. En su escrito, el abogado del conductor alega que el motorista fallecido "arrojó un resultado positivo de alcohol en sangre, se encontraba parado con el disco verde encendido para la circulación en el sentido de ambos vehículos" y "no llevaba puesto, o al menos no llevaba abrochado el casco". Según argumenta, todas estas circunstancias "contribuyeron de manera decisiva en la producción del fallecimiento".

En cuanto a la responsabilidad civil, los familiares del fallecido (su pareja, su madre, su hermana y su hija) renunciaron a la acción civil al haber sido indemnizadas por las aseguradoras en diferentes cuantías, que suman un total de 320.633 euros.