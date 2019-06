Los propietarios del inmueble número 27 de Serra de Outes se despertaron este sábado con un fuerte estruendo y con un turismo empotrado en el portal de su domicilio. El suceso ocurrió alrededor de las cinco de la madrugada, cuando el matrimonio dormía en la primera planta del inmueble y un conductor perdió el control de su coche e impactó contra la casa, destrozando por completo la puerta de entrada y parte del tabique.

"El ruido fue tan ensordecedor que, como están haciendo obras en el viejo hospital Xeral (ubicado frente al inmueble), pensamos que se había desplomado una plataforma metálica, pero nos asomamos a la ventana y ya vimos que se trataba de un accidente", explicaron los afectados.

El matrimonio no se podía creer lo que estaba viendo. "Lo que pasa en esta calle por las noches no es normal porque los conductores van como locos y todo el mundo sabe que por aquí se hacen carreras ilegales. A nosotros ya nos destrozaron el coche tres veces, cuando estaba aparcado en la calle, y ahora le tocó a la casa. Cualquier día va a morir alguien", advierten. De hecho, la pareja llegó a su domicilio el viernes por la noche y se pensó dos veces dónde estacionar su coche. "Le dije a mi mujer: no aparques en la acera de enfrente porque hay fiesta en O Castiñeiro, vendrán los coches a gran velocidad y alguno acabará chocando. Como visionario no tengo precio", comentó.

Y así fue. Sobre las cinco de la madrugada, un conductor perdió el control de su turismo, impactó contra dos coches estacionados frente al inmueble y se empotró contra la casa. "El impacto fue terrible y uno de los coches quedó siniestro total", señaló el hombre.

Cuando el matrimonio salió a la calle no había ni rastro del conductor. Según dijeron, la Policía localizó al dueño del coche, quien explicó que le habían cogido las llaves y que desconocía quién conducía. Desde la Policía Local, sin embargo, el sábado por la tarde señalaron únicamente que "todavía no figuraba nada en el atestado" y que el suceso está en investigación.

Los vecinos de la calle coinciden con los afectados en que esa zona se usa de madrugada "como circuito de carreras" y exigen medidas "para evitar una desgracia".

En su opinión, en esta zona de la ciudad hay una situación de gran inseguridad y creen que el Ayuntamiento debería tomar cuanto antes cartas en el asunto, si bien la falta de efectivos que sufre la Policía Local hace difícil una solución en breve, ya que no hay casi vigilancia nocturna.