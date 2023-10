Conduce de forma temeraria por varias calles de Lugo y pierde de golpe 18 puntos del carné

Agentes de la Policía Local de Lugo denunciaron a un conductor que se dio a la fuga y cometió varias infracciones al volante, por lo que se enfrenta a una multa total de 1.100 euros y a la retirada de 18 puntos del carné de conducir.

Los hechos ocurrieron en la madrugada de este viernes, cuando una patrulla camuflada del Grupo Operativo Nocturno observó que un turismo circulaba de forma "temeraria" por la Rúa Paseo dos Estudantes. Los agentes iniciaron una persecución por varias calles y finalmente interceptaron al conductor, que fue denunciado por cuatro infracciones.

La Policía Local le abrió al hombre cuatro expedientes sancionadores por las siguientes infracciones: conducción temeraria, lo que implica 500 euros de multa y la retirada de 6 puntos del permiso de conducción; no respetar las órdenes e indicaciones de los agentes, castigado con una sanción de 200 euros y la retirada de 4 puntos; no respetar la luz roja de un semáforo, una actuación que conlleva multa de 200 euros y la retirada de 4 puntos, y no detenerse en un stop, una infracción castigada con 200 euros y la retirada de 4 puntos del carné.

Igualmente, en un filtro establecido durante la madrugada, los agentes detectaron a cinco vehículos cuyos titulares no los habían presentado a la ITV en el plazo debido y a otros 2 coches que circulaba sin el seguro obligatorio.