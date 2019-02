Conduce un camión robado y dice que solo hacía "un trabajo" por 500 euros

"Yo lo único que hice fue aceptar un trabajo a cambio de 500 euros, que encima no llegué a cobrar". Así se defendió ayer un hombre, con iniciales J.G.G., acusado de participar en el robo de dos camiones cargados de carne registrado hace cuatro años en una nave de O Ceao.

El acusado explicó ante el juez del Penal número 2 de Lugo que dos vecinos de su barrio (Los Pajarillos, en Valladolid) le preguntaron una noche, a principios de abril de 2015, si sabía conducir camiones. "Me dijeron que me daban 500 euros si hacía un porte. Solo tenía que ir con ellos a Lugo y conducir un camión. Yo acepté e hicimos el viaje. Al llegar a Lugo", explicó, "había dos camiones en una rotonda y me dijeron que tenía que coger uno y seguir a un coche por la autovía, pero de repente me paró la Guardia Civil".

El acusado asegura que aceptó la propuesta sin preguntar nada, por lo que no sabía de quién era el camión que conducía, ni lo que transportaba, ni tan siquiera hasta donde tenía que llevarlo. "Yo tan solo tenía que seguir al coche", dijo.

La fiscal, sin embargo, considera que el acusado no aportó una versión "mínimamente coherente" de los hechos y lo acusa de participar en el robo de los dos camiones -tras forzar la puerta de las instalaciones de Transportes Teolindo-, junto con otras personas que no fueron identificadas.

El ministerio público mantiene además que los ladrones se dieron a la fuga por la A-6, en dirección Madrid, e intentaron echar de la carretera a las patrullas de la Guardia Civil que los perseguían. Según explicaron los agentes en el juicio, el acusado conducía en zigzag para cerrarles el paso, mientras el conductor del camión que le precedía aceleraba la marcha. "Cada vez que intentábamos adelantar intentaba echarnos de la carretera. Quería que nos matáramos", señalaron.

Finalmente, al llegar a una zona de tres carriles, los agentes lograron adelantarlo y el acusado se detuvo. "Se bajó, se metió debajo del camión y tuvimos que forcejear con él para sacarlo de allí", señalaron los guardias. El conductor del otro camión abandonó el vehículo en el arcén y logró fugarse.

La fiscal pide para el acusado cuatro años y medio de cárcel por robo y conducción temeraria, mientras que su letrado pide su absolución por falta de pruebas.