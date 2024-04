Conducción temeraria y alcohol en una nueva quedada de coches en As Gándaras

Una nueva quedada de coches en el polígono industrial de As Gándaras se saldó el fin de semana con seis conductores denunciados: cuatro de ellos por dar positivo en las pruebas de alcoholemia, uno por conducción temeraria y otro por conducción negligente. La Policía Local montó un dispositivo de vigilancia en la zona tras tener conocimiento, a través de las redes sociales, de la celebración de una quedada de turismos de tunning, promocionada por la cafetería Yaldara. Los carteles del evento, que no tenía ningún tipo de autorización, anunciaban —entre las diez y media de la noche del sábado y las tres de la madrugada— la celebración de pruebas de potencia y reproducciones en spark load, en el aparcamiento del establecimiento.

Los organizadores publicitaron por las redes la 2 Fire Night, una continuación de la primera edición del evento, que se llevó a cabo el pasado 9 de marzo. En aquella ocasión, la Policía denunció al establecimiento por vulnerar la normativa de la Xunta de Galicia al anunciar una promoción de 2x3 en bebidas alcohólicas. Los agentes evitaron además un concurso de sonido. Aun así, los organizadores prepararon una nueva quedada, que en esta ocasión incluía además desayuno, ‘Roadstr Breakfast’, entre las siete y las nueve de la mañana del domingo.

Los agentes realizaron el fin de semana varios controles en el casco urbano de la ciudad, que se saldaron con 33 conductores multados

La Policía Local montó un dispositivo especial de vigilancia en el polígono y denunció a cuatro conductores que dieron positivo en las pruebas de alcoholemia. Tres de ellos arrojaron tasas de 0,35; 0,48 y 0,51 miligramos por litro de aire espirado, por lo que fueron denunciados por la vía administrativa. Los dos primeros afrontan multas de 500 euros y la retirada de 4 puntos del carné, mientras que el tercero se enfrenta a 1.000 euros de multa y la retirada de 6 puntos. Otro de los infractores, que sufrió una salida de vía en una de las calles del polígono, arrojó una tasa de 0,65 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, por lo que fue denunciado como autor de un delito contra la seguridad vial.

Los agentes —que utilizaron vehículos rotulados y camuflados— denunciaron también a un piloto por conducción temeraria y a otro por conducción negligente, al circular a gran velocidad y realizar trompos y derrapajes. Los vehículos de los seis infractores fueron inmovilizados.

A lo largo del fin de semana, los agentes de la Policía Local realizaron además varios controles por el casco urbano de Lugo y denunciaron a otros 33 conductores por diferentes infracciones en materia de seguridad vial. Ocho de ellos dieron positivo en alcohol —cuando circulaban por República Argentina, Lamas de Prado, Ronda de Fingoi, San Roque y Rúa Dinán— y otros cuatro arrojaron un resultado positivo en drogas, en Rúa Armiño, Rúa Vilalba. Rúa do Peto y Rúa das Artes. También fueron multados once conductores que no habían presentado los vehículos a la ITV en el plazo debido, otros seis que circulaban sin el seguro obligatorio y cuatro que carecían de carné de conducir. Seis de estos infractores fueron denunciados como autores de sendos delitos contra la seguridad vial.