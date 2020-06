Condenados a 2 años los responsables de una empresa de grúas por fraude

Dos hermanos lucenses administradores de una empresa de grúas de gran tonelaje fueron condenados a sendas penas de dos años de prisión y al pago de algo más de un millón de euros como autores de un delito contra la hacienda pública y falsedad documental, por defraudar 560.000 euros de Iva en 2008.

En la vista oral, ambos alegaron que ignoraban que las cuentas se hubieran presentado mal ante Hacienda porque desconocían como se gestionaba la contabilidad. Es más, el gestor de la empresa confirmó que los dueños no se preocupaban de esos temas y se hizo completamente responsable del descuadre. Este argumento, sin embargo, no convenció al juez del Penal 2, que condenó a los hermanos a sendas penas de 30 meses de prisión.

Los acusados recurrieron la condena alegando que se había vulnerado su derecho a la presunción de inocencia y que además el delito estaría prescrito. Sin embargo, la Audiencia Provincial concluye que la dejación de funciones por parte de los recurrentes "no quedó debidamente acreditada" y que el supuesto protagonismo del empleado, "ni está objetivamente demostrado, ni siquiera fue argumentado como mecanismo de defensa durante la fase previa al juicio oral, planteándose mucho tiempo después de haberse producido la prescripción delictiva frente a otros posibles implicados. Por tanto, las alegaciones de los recurrentes están huérfanas de prueba suficiente y, además, nos parecen descabelladas".

De este modo, el tribunal confirma la culpabilidad de los dos acusados, pero les rebaja la pena de 30 a 24 meses de cárcel por dilaciones indebidas. "Los hechos son de 2008, la denuncia de 2013, en fase de instrucción solo se practicó como diligencia de investigación la declaración de imputados, y el juicio oral se celebró en el año 2019. Por tanto, el retraso en la tramitación y las paralizaciones que tuvo la causa son merecedoras de la rebaja en dos grados", zanja.

El fallo considera probado que los acusados eran administradores solidarios de dos empresas cuyo objeto social era la prestación de servicios y alquiler de maquinaria industrial, vehículos de transporte y fabricación. Uno de ellos era además administrador único de otra empresa. En esa condición, los acusados, durante el año 2008, "declararon irregularmente el Iva, declarando mensualmente menos bases imponibles y cuotas repercutidas que las efectivamente contabilizadas, así como más importe de Iva soportado, con la consiguiente falta de ingreso a la Hacienda Pública", expone.

Para cuadrar las cuotas al final del ejercicio, se simuló un Iva soportado ficticio, "mediante la simulación de la compra de unas grúas de una empresa a otra, en concreto, una máquina supuestamente adquirida por 800.000 euros y otras dos grúas por 1.450.000 euros, ventas que no fueron pagadas, al no existir dichas operaciones". Con esta mecánica, las empresas de los acusados dedujeron en el ejercicio de 2008 como Iva soportado un total de 560.000 euros, que dejaron de ingresar al fisco. Además de la prisión y la multa, los acusados no podrán obtener subvenciones durante 2 años y ocho meses.