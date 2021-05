Condenado el Sergas por no informar a un paciente del riesgo de su operación

El juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Santiago de Compostelea acaba de condenar al Sergas a indemnizar en la cantidad de 30.000 euros a un paciente por no haberle informado de los riesgos que conllevaba su operación, que fue realizada en el antiguo hospital Xeral. El hombre fue intervenido de un aneurisma en el año 2006 y sufrió complicaciones, por lo que tuvo que ser operado de nuevo y finalmente le amputaron una pierna.

Tras presentar una reclamación, y trece años después de la intervención quirúrgica, en junio de 2019, la Consellería de Sanidade estimó la reclamación patrimonial del paciente, "por los daños sufridos como consecuencia del tratamiento de un aneurisma de aorta abdominal", y acordó concederle una indemnización de 6.000 euros por daño moral. El afectado -defendido por el despacho lucense Piroscia & Asociados- presentó un recurso contencioso-administrativo contra dicha resolución y reclamó una cuantía de 60.000 euros "por la deficiente asistencia sanitaria" prestada al paciente.

La administración tendrá que pagarle una indemnización de 30.000 euros por falta de consentimiento informado

La sentencia señala que "no quedó acreditada la existencia de mala praxis", ya que la cirugía de aneurisma que le realizaron al paciente "estaba correctamente indicada" y una cirugía menos agresiva "no sería aplicable" en este caso. Según explica, tras la intervención, el paciente siguió controlado en reanimación en todo momento. De hecho, fue en el transcurso de esta vigilancia cuando se apreció que la extremidad inferior izquierda no se había recuperado, por lo que se programa otra intervención con el fin de recuperar la pierna, "pero a la vista del deterioro irreparable, se decide la amputación".

El fallo concluye que se realizó "una buena praxis médica, ya que los facultativos hicieron un buen diagnósitico y un buen tratamiento quirúrgico, intentando por dos veces resolver las complicaciones de isquemia del miembro inferior izquierdo, constatando que la amputación de la pierna no es imputable al funcionamiento del servicio público", concluye.

IMPORTE. Sin embargo, en lo relativo al consentimiento informado, el Consello Consultivo de Galicia le reconoció al paciente una indemnización de 6.000 euros por daño moral "por la circunstancia de no obtener la información previa sobre su proceso, para prestar consentimiento en la forma en que se recoge en la normativa de aplicación". Los abogados del demandante recurrieron esta resolución, alegando que la indemnziacion "ha de comprender la valoración íntegra de las secuelas causadas".

El juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Santiago de Compostela revisó el caso y falló que "no resulta debidamente justificada la indemnización de 6.000 euros, sino que, en atención a las circunstancias concurrentes, se debe de reconocer al paciente una indemnización de 30.000 euros, no estando tampoco justificado el importe pretendido por el recurrente".